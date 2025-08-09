Copropietario de la Trump Burger está a un paso de la deportación: esta es la grave acusación en su expediente

Suscríbete a nuestros canales

El copropietario de la cadena texana Trump Burger, Roland Beainy, enfrenta un proceso de deportación tras ser acusado de haber proporcionado información falsa en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Esta situación pone en riesgo su permanencia en el país y su papel en el negocio de hamburguesas temático del expresidente Donald Trump.

La información fue obtenida del portal web MSM, que reporta que las autoridades migratorias sospechan que Beainy obtuvo la Green Card mediante un matrimonio fraudulento con una ciudadana estadounidense, sin cumplir con el requisito de convivencia.

En mayo de 2025 fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual confirmó que no posee una Green Card válida y que su visa inicial expiró años atrás.

Acusaciones y antecedentes del caso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Beainy tramitó su residencia permanente a través de un matrimonio simulado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revocó la petición familiar presentada en su favor por falta de pruebas de convivencia.

Además, se dispone de pruebas testimoniales y documentales que indican que Beainy residía en distinta dirección durante el matrimonio. El empresario sigue bajo custodia condicional y a la espera de una audiencia prevista para el 18 de noviembre de 2025.

Posibles consecuencias legales

De confirmarse las acusaciones, Beainy podría perder cualquier posibilidad de residencia en Estados Unidos y ser deportado a Líbano, su país de origen.

Su equipo legal niega las imputaciones, presentándolas como malentendidos administrativos, y asegura que trabajarán para demostrar la legitimidad de su solicitud migratoria.

