Disney compensará a los afectados por demanda colectiva: descubre si aún estás a tiempo

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The Walt Disney Company desembolsará 50 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva por presuntas prácticas antimonopolio en plataformas digitales, según Telemundo Chicago. El tribunal fijó el martes 8 de septiembre de 2026 como la fecha límite definitiva para presentar reclamos monetarios.

La demanda Biddle v. Disney señala que la compañía incrementó los precios del mercado mediante contratos restrictivos en plataformas de suscripción. Los representantes legales confirmaron que la empresa aceptó la indemnización sin admitir culpabilidad ni infracciones a la ley.

El beneficio económico abarca a usuarios con contratos activos entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026. La cifra final a repartir dependerá de la cantidad total de solicitudes válidas recibidas.

¿Cuáles requisitos aplican en la demanda colectiva a Disney?

Los consumidores de YouTube TV y DirecTV Stream califican dentro del paquete de compensación establecido por la justicia. Las personas con suscripciones simultáneas en ambas plataformas pueden tramitar dos solicitudes independientes mediante un solo formulario oficial.

El tribunal aprobó la distribución de dinero mediante pagos proporcionales según los meses consumidos en cada servicio. Los solicitantes completan su registro digital en la web del acuerdo sin necesidad de adjuntar facturas antiguas.

El juez Edward Davila encabezará la audiencia final de validación el 14 de enero de 2027 en California. La administración del fondo procesará los pagos mediante transferencias bancarias directas, Zelle o aplicaciones digitales inmediatamente después de la orden judicial.

¿Cómo impacta el proceso legal a los consumidores del sector?

Analistas del sector aseguran que la resolución de la demanda colectiva a Disney sentará un precedente para la regulación de tarifas televisivas. El mercado proyecta ajustes significativos en la negociación de licencias de contenido para paquetes de streaming.

Los usuarios sin reclamo registrado antes del cierre de la jornada perderán todos los derechos a la retribución económica. La comisión administradora descartó prórrogas adicionales para la entrega de solicitudes digitales o por correo.

El caso demuestra el poder de las acciones conjuntas frente a los incrementos injustificados en plataformas de entretenimiento en vivo.

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