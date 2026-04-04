Domingo de Pascua en Texas: qué tiendas abren y cuáles cierran este 5 de abril

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El Domingo de Pascua se celebra este próximo 5 de abril de 2026. Aunque no es un feriado federal en EEUU, la fecha genera modificaciones en las rutinas comerciales de todo el país.

En el estado de Texas, donde los católicos representan el 20.26% de la población (más de 5.9 millones de personas), revisar qué locales abren y cuáles permanecen cerrados puede evitar traslados innecesarios.

La festividad conmemora la resurrección de Jesucristo según la tradición cristiana y marca el final de la Semana Santa. Mientras que los días previos se caracterizan por la reflexión, el domingo tiene un sentido de celebración. Debido a esto, varios comercios suspenden sus actividades o reducen sus horarios para dar descanso a sus empleados.

¿Qué supermercados y tiendas abren?

De acuerdo con un reporte de La Nación, varias cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia mantendrán sus puertas abiertas en Texas, aunque se recomienda verificar los horarios específicos de cada sucursal:

Supermercados : Kroger, Trader Joe’s, Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market y Albertson’s.

: Kroger, Trader Joe’s, Whole Foods Market, Sprouts Farmers Market y Albertson’s. Tiendas de conveniencia y descuento : Dollar General, Family Dollar y 7-Eleven.

: Dollar General, Family Dollar y 7-Eleven. Megatiendas : Walmart y Big Lots.

: Walmart y Big Lots. Farmacias : CVS y Walgreens.

: CVS y Walgreens. Hogar y muebles : Home Depot e IKEA.

: Home Depot e IKEA. Mascotas : Petco y PetSmart.

: Petco y PetSmart. Deportes y aire libre : Academy Sports & Outdoors y Bass Pro Shops.

: Academy Sports & Outdoors y Bass Pro Shops. Libros: Barnes & Noble.

¿Qué cadenas permanecen cerradas?

Por otro lado, un gran número de comercios confirmaron que no abrirán durante toda la jornada del domingo:

Supermercados : Aldi, H-E-B y Central Market.

: Aldi, H-E-B y Central Market. Clubes mayoristas : Costco y Sam’s Club.

: Costco y Sam’s Club. Tiendas por departamento y ropa : Target, JCPenney, Kohl’s, Macy’s, Marshalls, T.J. Maxx, Nordstrom y Nordstrom Rack.

: Target, JCPenney, Kohl’s, Macy’s, Marshalls, T.J. Maxx, Nordstrom y Nordstrom Rack. Hogar y mejoras : Lowe’s, HomeGoods y Ace Hardware

: Lowe’s, HomeGoods y Ace Hardware Electrónica y oficina : Best Buy, Office Depot, OfficeMax y Staples.

: Best Buy, Office Depot, OfficeMax y Staples. Deportes: Dick’s Sporting Goods.

Restaurantes y comida rápida

La mayoría de las grandes cadenas de comida mantendrán su operación habitual para quienes decidan comer fuera de casa:

Burger King

Cracker Barrel

Domino’s

Dunkin’

McDonald’s

Starbucks

Taco Bell

Wendy’s

Centros comerciales en Texas

El funcionamiento de los centros comerciales será variado. Algunos operarán con horarios especiales y otros no abrirán.

Locales abiertos (con horario reducido):

Galleria Dallas: 12 a 18 hs

NorthPark Center: 11 a 18 hs

The Domain: 12 a 18 hs

Highland Park Village: 12 a 17 hs

Locales cerrados:

The Woodlands Mall

The Parks Mall at Arlington

Baybrook Mall

Barton Creek Square

Stonebriar Centre

Willowbrook Mall

Lakeline Mall

Hulen Mall

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