Domingo de Ramos en Bahía de Biscayne: Santuario de la Caridad anuncia programa para este 29 de marzo

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Las actividades correspondientes al Domingo de Ramos marcarán el comienzo de la Semana Mayor en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad.

Este recinto, situado frente a la bahía de Biscayne, ha organizado un cronograma que incluye la bendición de las palmas y diversas celebraciones litúrgicas para atender a los fieles que acuden tradicionalmente a este sitio. La dirección exacta de la Ermita de la Caridad es 3609 S Miami Ave, Miami, FL 33133.

La jornada del 29 de marzo contempla horarios extendidos para facilitar la participación de los residentes locales y visitantes que buscan cumplir con los ritos de la temporada.

Cronograma de misas y confesiones

Para el inicio de la Semana Santa, el santuario ha dispuesto el siguiente esquema de servicios:

Misas solemnes: Se llevarán a cabo en diferentes horarios durante la mañana y la tarde del domingo, incluyendo la tradicional bendición de ramos en la explanada exterior.

Se llevarán a cabo en diferentes horarios durante la mañana y la tarde del domingo, incluyendo la tradicional bendición de ramos en la explanada exterior. Jornadas de confesión: Los sacerdotes estarán disponibles en los confesionarios del santuario para los fieles que deseen recibir el sacramento de la reconciliación antes de las celebraciones principales.

Los sacerdotes estarán disponibles en los confesionarios del santuario para los fieles que deseen recibir el sacramento de la reconciliación antes de las celebraciones principales. Vía Crucis y procesiones: Se han planificado recorridos breves dentro del perímetro del santuario como parte de las estaciones de penitencia programadas para la comunidad.

Seguridad y acceso al santuario

Debido a la alta afluencia de personas que se espera para el Domingo de Ramos, las autoridades del santuario han coordinado medidas de control de tráfico y estacionamiento en las áreas adyacentes a la Ermita.

Se recomienda a los asistentes llegar con antelación a las horas de las misas para asegurar un lugar dentro del templo o en las zonas habilitadas al aire libre con pantallas y sonido. El personal voluntario estará presente para orientar a los visitantes y garantizar el orden durante los actos religiosos más concurridos de la jornada.

Transmisión digital de Semana Santa

Plataformas: Las misas se emitirán en tiempo real a través de las cuentas oficiales de Facebook Live y el canal de YouTube de la Ermita de la Caridad.

Las misas se emitirán en tiempo real a través de las cuentas oficiales de y el canal de de la Ermita de la Caridad. Horario de la misa principal: La transmisión central del Domingo de Ramos (29 de marzo) iniciará a las 11:00 a. m., presidida por el rector del santuario.

La transmisión central del (29 de marzo) iniciará a las 11:00 a. m., presidida por el rector del santuario. Contenido disponible: Además de la misa en vivo, los videos quedarán guardados en las plataformas para que los usuarios puedan ver la bendición de ramos y las homilías en cualquier momento del día.

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