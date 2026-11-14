Dónde acudir por cenas calientes y gratis de Acción de Gracias en Houston

Organizaciones benéficas, comedores de inspiración católica y misiones cristianas de la ciudad de Houston habilitaron puntos de distribución presencial y entregas a domicilio para garantizar el acceso a alimentos preparados durante la celebración festiva.

Aunque las principales oficinas diocesanas permanecen cerradas por el feriado, múltiples centros independientes y programas comunitarios sostienen el servicio de cenas de Acción de Gracias en Houston mediante modalidades abiertas al público y registros previos.

Comedores de inspiración católica y parroquial

En el ámbito católico, la organización Magnificat Houses ejecuta su programa Loaves & Fishes en su propiedad del sector de Midtown (1410 Elgin St.), donde prevé repartir 250 comidas calientes durante la mañana y el mediodía del jueves 26 de noviembre, tras el cierre temporal por obras viales de su antigua sede en Congress Street.

Asimismo, el comedor comunitario Martha's Kitchen, ubicado en el East End (322 S. Jensen Dr.), ofrece platos calientes en su salón principal sin exigir documentos de identificación ni inscripción previa.

Por su parte, la parroquia Resurrection Catholic Church, situada en Denver Harbor (915 Zoe St.), canaliza apoyo alimentario para familias locales en coordinación con el programa Thanksgiving Loaves & Fishes de la comunidad Prince of Peace. Las autoridades parroquiales recomiendan confirmar por vía telefónica al +1 713-675-5333 el horario específico de atención en mesa, dado que instituciones como Catholic Charities permanecen inactivas los días 26 y 27 de noviembre.

Jornadas masivas y entregas a domicilio

En el sector comunitario, la organización City Wide Club realiza su jornada anual en el Centro de Convenciones George R. Brown (1001 Avenida De Las Americas) entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., espacio donde se entregan platos calientes, prendas de vestir y canastas básicas.

Paralelamente, el programa Operation Turkey coordina el reparto a domicilio de 3.500 raciones completas de pavo y acompañamientos en el área metropolitana desde su centro de operaciones en 5501 Main St., bajo un esquema de solicitud digital previa hasta agotar los cupos disponibles.

Para público adulto mayor de 21 años, el espacio City Cellars at East River alberga la iniciativa Give Thanks, Be Kind a partir de las 6:00 p. m., ofreciendo un servicio gratuito tipo bufé con pavo asado y jamón glaseado sujeto a disponibilidad de aforo.

Atención en misiones cristianas y refugios

Las misiones cristianas de la ciudad también mantienen activos sus comedores durante toda la jornada festiva. La organización Star of Hope Mission sirve cenas tradicionales en sus dos complejos principales: el Men's Development Center (1811 Ruiz St.) y el centro Cornerstone Community (2575 Reed Rd.), destinado a mujeres y grupos familiares.

En el East End, la institución Open Door Mission (5803 Harrisburg Blvd.) sostiene su servicio regular de comedor para hombres en situación de calle a lo largo de la semana festiva, tras celebrar su evento comunitario The Big Houston Thanksgiving el domingo previo.

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