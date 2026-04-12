EEUU: Walt Disney World confirma el regreso de Big Thunder Mountain con estos cambios

Suscríbete a nuestros canales

Walt Disney World ha confirmado oficialmente que el "viaje más salvaje del desierto" está listo para reanudar sus operaciones tras haber cerrado sus puertas a principios de 2025. Esta remodelación integral no fue solo un mantenimiento de rutina; incluyó el reemplazo de tramos de vías y la incorporación de trenes completamente nuevos, lo que garantiza un recorrido más suave y adaptado a los estándares tecnológicos actuales.

Novedades en el recorrido

La gran sorpresa de esta reapertura es la transformación de la escena inicial de la mina. Los pasajeros se adentrarán en las Cavernas Arcoíris, un entorno visualmente impactante que presenta:

Efectos inmersivos: Piscinas fosforescentes y formaciones rocosas que brillan con colores iridiscentes.

Narrativa expandida: El ambiente majestuoso de las cuevas se tornará rápidamente amenazante con ruidos de truenos profundos, sugiriendo que las fuerzas naturales de la montaña no aceptan intrusos.

Tecnología actualizada: Se han restaurado efectos especiales clásicos y se actualizaron los sistemas de Audio-Animatronics para una experiencia mucho más realista.

Un cambio clave para las familias

Uno de los anuncios más celebrados por los visitantes es la modificación en las normas de seguridad. Tras una revisión exhaustiva de los nuevos trenes y sistemas de sujeción, el requisito de altura mínima se ha reducido de 41 pulgadas (104 cm) a 38 pulgadas (96 cm).

Esta reducción de tres pulgadas permite que niños más pequeños puedan subir a la montaña rusa por primera vez, igualando el estándar de otras atracciones familiares del complejo. Con cerca de 18 millones de visitantes anuales, Magic Kingdom busca con esto maximizar la capacidad de disfrute para los grupos familiares que viajan con niños en edad preescolar.

Mientras el parque continúa su transformación con nuevos proyectos en Frontierland, la vuelta de Big Thunder Mountain el 3 de mayo marca el primer gran hito de esta nueva era para el parque temático más visitado del mundo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube