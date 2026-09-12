El cambio en las licencias de Maryland que beneficia a miles de conductores en Baltimore

La Administración de Vehículos Motorizados de Maryland (MVA) y la Alcaldía de Baltimore están llevando a cabo iniciativas que están cambiando la forma en que los residentes acceden a la identificación oficial y a los derechos de conducción.

Gracias a la normativa de licencias de conducir que no cumplen con la norma federal (Driving Privilege Card) y al lanzamiento de la Tarjeta de Identificación Municipal de Baltimore, las familias locales están disfrutando de una mejor integración en la comunidad y un acceso más fácil a servicios esenciales.

Acceso seguro a licencias de conducir para todos los residentes de Baltimore

La MVA de Maryland permite a los residentes solicitar una licencia de conducir (Driving Privilege) o una tarjeta de identificación que no se ajusta a la ley federal REAL ID.

Esto significa que las personas que no cumplen con los requisitos para obtener una REAL ID o que no tienen un estatus de presencia legal pueden conducir legalmente y obtener un documento oficial del estado.

Para solicitarlo, la MVA requiere que los interesados agenden una cita en persona y presenten:

Documentación válida de identidad (como un pasaporte extranjero vigente).

Dos comprobantes de residencia en Maryland.

Comprobante de certificación de impuestos de Maryland (tax certification letter), si aplica.

Es importante destacar que este tipo de tarjeta no permite abordar vuelos domésticos ni acceder a instalaciones federales restringidas, pero sí asegura que los residentes puedan moverse de manera legal y segura por las carreteras del estado.

El ID municipal de Baltimore reafirma la identidad local

Además, la Alcaldía de la Ciudad de Baltimore ofrece la Identificación Municipal (Baltimore City Municipal ID).

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad de Baltimore, este programa gratuito proporciona una identificación con fotografía a cualquier persona que viva en la ciudad, sin importar su origen o estatus migratorio.

Este documento municipal es una herramienta útil para la vida diaria: facilita la interacción con las autoridades locales, agiliza los trámites administrativos y permite acceder a diversos servicios de la ciudad.

Pasos para obtener tus documentos de identificación

Las autoridades sugieren que prepares tu documentación con anticipación antes de tus citas:

Guía en línea de la MVA: Usa la herramienta myMVA Online Document Guide para obtener la lista precisa de documentos necesarios antes de visitar una sede.

Usa la herramienta myMVA Online Document Guide para obtener la lista precisa de documentos necesarios antes de visitar una sede. Cita en el portal oficial: Programa tu cita directamente en el sitio web de la MVA de Maryland para gestionar la Driving Privilege Card.

Programa tu cita directamente en el sitio web de la MVA de Maryland para gestionar la Driving Privilege Card. Registro Municipal: Visita el portal de la Alcaldía de Baltimore (baltimorecity.gov) para informarte sobre las sedes de emisión y los requisitos de residencia para el ID Municipal.

Con estas opciones, las autoridades de Maryland y Baltimore refuerzan la seguridad vial y aseguran el derecho a la identificación de todos sus habitantes.

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