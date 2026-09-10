Elimina tus multas de vivienda en Garland: cómo solicitar ayuda del programa municipal (+ Requisitos)

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Mantener una vivienda en regla con los códigos de la Ciudad de Garland, Texas, puede convertirse en una carga pesada para familias con dificultades económicas, personas de la tercera edad o residentes con alguna discapacidad.

Frente a esta problemática, el municipio cuenta con una iniciativa diseñada para proteger el bolsillo de los vecinos y cuidar la comunidad: el programa Garland Cares (Asistencia para el Cumplimiento del Código).

Se trata de un modelo de ayuda comunitaria donde voluntarios y socios sin fines de lucro donan su tiempo y herramientas para realizar trabajos de mantenimiento exterior en propiedades residenciales.

Lo más destacado para los propietarios es que, al solicitar la ayuda y calificar, la ejecución de sanciones o multas queda pausada inmediatamente.

¿Cómo funciona Garland Cares y qué trabajos cubre?

El programa está enfocado en corregir infracciones exteriores comunes del código municipal antes de que se traduzcan en sanciones económicas severas o citaciones.

Entre las labores gratuitas que realizan las brigadas de voluntarios y organizaciones aliadas destacan:

Corte de césped y maleza alta: atención a hierba que supere el límite legal de las 12 pulgadas.

atención a hierba que supere el límite legal de las 12 pulgadas. Poda y jardinería básica: retiro de ramas peligrosas, maleza y desbroce de árboles.

retiro de ramas peligrosas, maleza y desbroce de árboles. Reparaciones menores en la estructura exterior: arreglo de cercas caídas o deterioradas y pintura exterior.

arreglo de cercas caídas o deterioradas y pintura exterior. Limpieza de escombros y chatarra: retiro de acumulaciones de basura, electrodomésticos abandonados u objetos almacenados indebidamente en el patio.

¿Qué ocurre con las multas o citaciones en curso?

Según información confirmada por la Coordinación de Voluntarios de Garland y el Departamento de Cumplimiento del Código (Code Compliance):

Pausa automática de penalizaciones: al momento de ingresar una solicitud formal de asistencia, cualquier acción punitiva o multa asociada a la infracción reportada entra en estado de pausa. Condonación del ‘ticket’: una vez que el proyecto de limpieza o reparación es aprobado y ejecutado con éxito por el equipo de Garland Cares, la citación o multa es desestimada y removida por las autoridades. Protección al residente: solicitar ayuda municipal no conlleva penalizaciones adicionales ni afecta el historial del residente; el programa está diseñado como una red de apoyo, no como un mecanismo punitivo.

Requisitos y cómo solicitar la ayuda

El programa prioriza a personas mayores, residentes con discapacidades físicas o familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad financiera.

Cabe destacar que familiares, cuidadores o vecinos de confianza también pueden someter la solicitud en nombre de una persona necesitada.

Para acceder a los recursos o presentar una solicitud:

En línea: a través del Portal Oficial de Asistencia de Garland Cares.

a través del Portal Oficial de Asistencia de Garland Cares. Vía telefónica: Llama directamente al Departamento de Cumplimiento del Código al 972-205-2255 o al 972-485-6400.

Llama directamente al Departamento de Cumplimiento del Código al 972-205-2255 o al 972-485-6400. Correo electrónico: puedes escribir detallando tu caso a GarlandCares@GarlandTX.gov o codenfc@garlandtx.gov.

Red de voluntarios e impacto comunitario

Bajo la coordinación del liderazgo municipal, encabezado por coordinadores como Josué Díaz, el programa sostiene un engranaje donde grupos comunitarios, iglesias, estudiantes y contratistas locales aportan mano de obra e instrumentos.

Debido a la alta demanda -que habitualmente supera el centenar de peticiones activas-, la ciudad mantiene abierta de forma permanente la convocatoria para nuevos voluntarios con o sin experiencia en construcción y jardinería.

Si deseas sumarte como voluntario o registrar a un grupo comunitario para apoyar a familias locales, puedes inscribirte en el sitio web Volunteer Garland.

Información clave de interés

Programa de Préstamo de Herramientas (Tool Loan Assistance Program):

Si el residente puede realizar el trabajo por sí mismo pero no cuenta con la maquinaria, Garland ofrece un programa municipal de préstamo gratuito de herramientas de jardinería y limpieza exterior para solucionar infracciones menores.

Escala de Multas Graduales (Civil Enforcement Program):

Si una propiedad no entra al programa Garland Cares ni corrige la falla a tiempo, Garland aplica multas estructuradas para residencias: $25 por la primera infracción, $75 por la segunda y $150 por la tercera.

De ahí la importancia de postular a Garland Cares antes del vencimiento del aviso.

Confidencialidad y estatus legal:

El Departamento de Código de la Ciudad de Garland enfoca sus revisiones exclusivamente en la condición física de la propiedad urbana. No se solicitan datos de estatus migratorio para recibir asistencia comunitaria ni para la condonar multas municipales de vivienda.

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