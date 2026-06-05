Empleos y emprendimientos en NY y NJ: ¿cómo aprovechar el dinero en la calle del Mundial 2026?

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La dinámica comercial en el eje metropolitano de la Costa Este experimenta una aceleración económica ante la proximidad de la cita futbolística internacional. Estimaciones técnicas de la firma Tourism Economics proyectan una inyección de 3.300 millones de dólares en la actividad regional de Nueva York y Nueva Jersey, distribuyéndose unos 1.300 millones de dólares en remuneraciones laborales directas y generando una recaudación fiscal superior a los 431,9 millones de dólares para las arcas de ambos estados federados.

Incremento en la oferta de empleo temporal

Las necesidades operativas asociadas a la logística del torneo han impulsado las contrataciones en un 30% dentro de los sectores de hotelería, transporte, turismo y organización de eventos en las localidades sede. Actualmente, plataformas de colocación digital registran centenares de vacantes activas destinadas a cubrir funciones de seguridad, catering, operaciones de campo y atención al público. Los perfiles que disponen de competencias bilingües, con énfasis en el idioma castellano, cuentan con prioridad de contratación para gestionar el flujo estimado de 1,2 millones de visitantes internacionales que pernoctarán en la zona entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Programas de estímulo para el comercio local

Las administraciones municipales han estructurado normativas específicas para canalizar el consumo hacia los establecimientos de menor escala. En la ciudad de Nueva York, el plan sectorial contempla plataformas digitales y menús con precios fijos de 26 dólares en restaurantes situados en distritos periféricos, con fases de inscripción disponibles hasta el 1 de julio.

Por su parte, el estado de Nueva Jersey implementó un sistema de incentivos digitales mediante puntajes canjeables que busca direccionar a los espectadores hacia los comercios comunitarios fuera de las inmediaciones de los estadios principales.

Proyecciones en el mercado de arrendamiento residencial

El sector inmobiliario de alojamiento complementario representa otra de las vías directas de captación de recursos para los residentes del área metropolitana. Evaluaciones estadísticas elaboradas por la consultora Deloitte señalan que los propietarios de inmuebles o habitaciones destinadas al hospedaje temporal estiman percibir ingresos promedio de 6.000 dólares durante las cinco semanas de duración de la competencia, posicionando a esta región con las tasas de rendimiento habitacional más elevadas entre las distintas sedes del circuito deportivo.

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