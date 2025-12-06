En Chicago: fotos gratis con Santa Claus y tus niños en estos tres puntos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña ha impulsado la activación de diversas iniciativas en la ciudad de Chicago, brindando a las familias la oportunidad de un encuentro con Santa Claus sin incurrir en gastos de entrada o visita.

El requisito principal para acceder a cualquiera de estas opciones es la gestión de una reservación digital gratuita. Esta medida busca ordenar la afluencia de público y asegurar que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia sin largas esperas.

Opciones y horarios en el sector comercial

Dos grandes cadenas minoristas concentran gran parte de la oferta gratuita de encuentros con Santa.

Macy's State Street ha dispuesto un espacio denominado Santaland, ubicado en el quinto piso de la tienda. El servicio de visita a Santa es gratuito, y solo se aplica un costo en caso de que los padres decidan adquirir un paquete de fotografías. Las visitas están disponibles hasta el 24 de diciembre de 2025, con horarios que coinciden con la jornada regular de la tienda (generalmente de 9:00 AM a 9:00 PM). La reserva de cita debe realizarse con cinco días de anticipación.

Bass Pro Shops, en sus ubicaciones cercanas a Chicago como Gurnee o Bolingbrook, ofrece la experiencia "Santa's Wonderland", la cual incluye una fotografía impresa de 4x6 pulgadas de forma gratuita. Los horarios varían diariamente hasta el 24 de diciembre de 2025.

"Pudimos obtener la foto gratis, lo cual es de gran ayuda. Es difícil encontrar actividades navideñas que no cuesten una fortuna, y aquí nos vamos con un recuerdo tangible," declaró Carla Gómez, residente de Bolingbrook, al salir de la tienda.

Programación especial en el Lincoln Park Zoo

El Lincoln Park Zoo implementa su evento anual ZooLights, el cual se extiende hasta el 4 de enero de 2026. Si bien la entrada tiene un costo de $7 USD la mayoría de los días, el zoológico habilita noches de lunes con acceso totalmente gratuito, aunque la reservación cronometrada sigue siendo obligatoria.

Santa Claus está disponible para encuentros todas las noches (incluyendo las gratuitas) de 4:30 PM a 9:00 PM, hasta el 23 de diciembre, en el Centro de Vida Silvestre de la Familia Pepper (Pepper Family Wildlife Center).

Las fechas de acceso libre incluyen los lunes 8, 15, 22 y 29 de diciembre de 2025, entre otros. La entrada gratuita para estas noches se debe obtener previamente en el sitio web oficial del zoológico, generalmente una semana antes del día de la visita.

"A mis hijos les encanta el ambiente de las luces del zoológico y que la visita a Santa sea parte de la entrada gratuita en ciertas noches es un alivio para nuestro presupuesto familiar. El sistema de reserva funciona y elimina el estrés de la espera," comentó David Cheng, visitante de Lincoln Park.

Se reitera la necesidad de incluir a todos los miembros del grupo, sin importar su edad, al momento de realizar la reserva digital para cualquiera de las actividades.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube