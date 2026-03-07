En video Michigan bajo vientos de tornados: mañana domingo toma estas precauciones

Suscríbete a nuestros canales

La inestabilidad climática en el Medio Oeste ha activado las alertas por la formación de tornados en diversas regiones de Michigan, tras el paso de frentes fríos que han chocado con masas de aire cálido. Las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones atmosféricas actuales facilitan la aparición de supercélulas durante este fin de semana, especialmente en ciudades como Detroit, Ann Arbor y Kalamazoo. Los reportes indican que, si bien se han registrado heridos y daños estructurales, la vigilancia se mantiene rigurosa para evitar pérdidas humanas en los meses de mayor actividad.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, se pronunció tras inspeccionar las áreas afectadas por los vientos recientes:

"Estamos trabajando con los equipos de emergencia para restablecer la energía y evaluar los daños; la prioridad es que la ciudadanía esté informada antes de que el cielo se oscurezca".

Asimismo, el meteorólogo jefe de la oficina de Detroit, Richard Pollman, enfatizó la continuidad del fenómeno:

"Michigan promedia unos 15 tornados al año, y aunque ya pasó este frente, la atmósfera sigue cargada para generar nuevas alertas en las próximas semanas".

Zonas en riesgo y pronóstico para el fin de semana

Para este domingo 8 de marzo de 2026, el mapa de alertas sitúa al sur de Michigan bajo "Vigilancia de Tormenta Severa", lo que implica una alta probabilidad de formación de tornados de desarrollo rápido. En el oeste del estado, ciudades como Grand Rapids y Muskegon enfrentan ráfagas de hasta 60 mph, capaces de derribar el tendido eléctrico. Por su parte, el norte, incluyendo Traverse City, presenta un riesgo menor de embudos, pero se mantiene bajo aviso por inundaciones repentinas debido a las intensas precipitaciones previstas hasta el domingo por la tarde.

Los organismos de protección civil han reiterado la importancia de contar con un plan de respuesta inmediato ante el sonido de las sirenas. Se recomienda a la población identificar el lugar más interno de la vivienda, preferiblemente sótanos o habitaciones sin ventanas como baños y clósets. Entre las medidas preventivas se incluye el uso de cascos o mantas pesadas para evitar impactos por escombros, así como mantener dispositivos móviles cargados y contar con una radio de baterías para recibir actualizaciones en caso de fallas en el suministro eléctrico.

Mantenimiento de servicios básicos

Actualmente, cuadrillas de servicios públicos operan en las zonas sur y centro para despejar vías obstruidas por árboles y cables caídos. Las autoridades locales han hecho un llamado a los residentes para evitar el contacto con cables en el suelo, debido al riesgo de electrocución. Se espera que el sistema de tormentas se desplace hacia el este al finalizar el domingo, otorgando una ventana de estabilidad climática de 48 horas para las labores de reconstrucción antes del ingreso de un nuevo sistema de baja presión.

