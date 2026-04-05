Escuelas públicas de Florida: reglas especiales para mañana lunes 6 de abril

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Un comunicado emitido por el Departamento de Educación de Florida (FLDOE) que afecta directamente a los estudiantes y padres del estado, para este lunes 6 de abril con el fin de proteger a los estudiantes que celebran el Lunes de Pascua en sus familias.

La directriz que mencionamos del FLDOE se basa precisamente en este respeto a la tradición religiosa y la reunión familiar.

Restricciones académicas para mañana

Ninguna escuela pública de Florida (incluyendo los distritos de Miami-Dade, Broward y Orange) tiene permitido programar exámenes estatales, pruebas estandarizadas o fechas límite para la entrega de proyectos finales durante la jornada de mañana.

Aunque las escuelas estarán abiertas, los maestros tienen prohibido introducir material educativo nuevo que sea evaluado posteriormente.

El comunicado aclara que, aunque las escuelas estarán abiertas mañana lunes, los maestros no podrán introducir material nuevo que sea evaluado posteriormente, garantizando que los estudiantes que extiendan sus celebraciones religiosas no se vean perjudicados académicamente.

Faltas justificadas

Los directores de las escuelas deben marcar como "asistencia justificada" a cualquier estudiante que no asista a clases mañana por observancia religiosa. Para ello el padre o tutor debe enviar una nota escrita o un correo electrónico al maestro notificando la ausencia bajo el concepto de "Observancia Religiosa".

De igual forma se mantiene la recomendación de suspender o flexibilizar las prácticas deportivas y reuniones de clubes escolares para facilitar que los estudiantes permanezcan con sus familias tras las festividades del domingo.

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