Feria del Libro de Miami 2026: fechas clave, programa en español, entradas y autores destacados

La gran cita literaria de la temporada regresa en su 43ª edición en Miami, Florida, del 15 al 22 de noviembre de 2026, el Wolfson Campus del Miami Dade College (MDC) se transforma en el epicentro cultural de la ciudad.

Reuniendo a cerca de 500 autores internacionales, editores, músicos y lectores en una semana repleta de presentaciones, paneles y actividades para toda la familia.

Programación estelar y autores destacados

El encuentro de este año ofrece una amplia agenda multilingüe que abarca conferencias, debates y espectáculos en inglés, español y creole.

Literatura internacional: figuras de renombre mundial como Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale), el ganador de dos premios Pulitzer Colson Whitehead , el galardonado con el Premio Booker Marlon James , Bonnie Garmus (Lessons in Chemistry), y el actor multiemulado Tony Shalhoub . A ellos se suman personalidades como la cantautora Ani DiFranco, la actriz Sophia Bush y la periodista Abby Phillip.

figuras de renombre mundial como (The Handmaid’s Tale), el ganador de dos premios Pulitzer , el galardonado con el Premio Booker , (Lessons in Chemistry), y el actor multiemulado . A ellos se suman personalidades como la cantautora Ani DiFranco, la actriz Sophia Bush y la periodista Abby Phillip. Espacio Iberoamericano: el programa en español celebra la literatura en nuestro idioma con un ciclo de charlas, poesía y narrativa que cuenta con la participación de reconocidos autores internacionales y locales, entre ellos Jaime Bayly (Los golpistas), Santiago Roncagliolo (El pastor y los lobos), David Toscana, Roberto Ampuero, Reyna Grande, Armando Lucas Correa, Mirta Ojito y Gina Montaner.

Actividades familiares y el tradicional fin de semana callejero

Children's Alley: diseñado para fomentar el amor por la lectura desde la infancia, este espacio interactivo durante el fin de semana de la feria callejera ofrece cuentacuentos, experimentos científicos y presentaciones en vivo.

Contará con la presencia de autores juveniles como Meg Cabot (The Princess Diaries), Sabaa Tahir y las creadoras de Dork Diaries, Rachel Renée Russell y Nikki Russell.

Feria callejera (Del 20 al 22 de noviembre): tres días imperdibles para recorrer cientos de casetas de librerías independientes y editoriales, disfrutar de música en vivo y degustar opciones gastronómicas locales en el campus universitario.

Detalles del evento

Ubicación: Wolfson Campus del Miami Dade College, ubicado en el 300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132 .

Wolfson Campus del Miami Dade College, ubicado en el . Fechas clave: del 15 al 22 de noviembre de 2026 (Fiesta de apertura el domingo 15; Feria Callejera del 20 al 22 de noviembre).

del 15 al 22 de noviembre de 2026 (Fiesta de apertura el domingo 15; Feria Callejera del 20 al 22 de noviembre). Costos y entradas: Domingo 15 de noviembre: celebración de apertura gratuita con música y libros. Viernes 20 de noviembre: entrada general gratuita a la Feria Callejera. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre: requiere boleto de ingreso a la feria callejera (los niños de 12 años o menos entran gratis). Comunidad MDC: estudiantes, profesores y empleados del Miami Dade College ingresan sin costo presentando una identificación válida de la institución.

Plataforma oficial: compra de entradas y consulta de horarios específicos en MiamiBookFair.com.

+ Transporte y estacionamiento: al tratarse de un evento masivo en el centro de Miami (Downtown), se recomienda el uso del transporte público, como el Metromover (cuyas estaciones conectan directamente con el área del Wolfson Campus) o los servicios de tren de Brightline y Metrorail, para evitar congestiones vehiculares y costos elevados de estacionamiento en los garajes cercanos.

+ Accesibilidad: los espacios del Wolfson Campus cuentan con rampas, ascensores y rutas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de facilidades para asistentes con debilidad auditiva en determinados paneles principales.

+ Firma de libros: la gran mayoría de los autores invitados participan en sesiones oficiales de firma de ejemplares al finalizar sus charlas. Se aconseja adquirir los libros con antelación en las librerías oficiales dentro del recinto para asegurar un lugar en las filas de dedicatorias.

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