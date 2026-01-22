Florida dará becas escolares desde el 1 de febrero: este programa paga transporte y matrícula de los niños

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 1 de febrero, el estado de Florida habilitará las aplicaciones para el programa Step Up For Students, una iniciativa que otorga fondos destinados a la escolarización de niños desde kínder hasta el grado doce. Esta asistencia económica permite que los representantes legales de los menores puedan optar por instituciones educativas privadas o recibir apoyo financiero para transporte y servicios médicos especializados, dependiendo de las necesidades particulares de cada estudiante.

Doug Tuthill, Presidente de Step Up For Students, explicó:

"Nuestra misión es garantizar que las familias, especialmente aquellas con menores ingresos, tengan la libertad de elegir el entorno educativo que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos".

Alcance y beneficios del programa

La cobertura de Step Up For Students contempla diversos tipos de ayuda según el perfil del alumno. Para los estudiantes de educación general entre kínder y octavo grado, existe la posibilidad de recibir un aporte para gastos de transporte. Asimismo, el programa cuenta con una vertiente específica para niños con condiciones de salud visibles o invisibles, facilitando el acceso a terapias y procesos médicos mediante la entrega de estipendios directos para cubrir dichos servicios.

Requisitos y estatus migratorio

Una de las características de este beneficio es que los fondos están disponibles para los residentes del estado sin que el estatus migratorio de la familia sea un factor excluyente para la postulación. El proceso de registro se realiza de manera digital y busca aliviar la carga económica de la colegiatura privada en los hogares latinos y de otras comunidades. El periodo de recepción de solicitudes suele generar una alta demanda desde su apertura a principios de mes.

