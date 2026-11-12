Formulario I-765 en Doral: paso a paso para renovar tu permiso de trabajo (EAD) sin errores ni rechazos

Miles de inmigrantes recién llegados a Doral, Florida, podrían ver cambios importantes en sus trámites laborales tras las recientes actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Quienes dependen de un Documento de Autorización de Empleo (EAD), del Estatus de Protección Temporal (TPS) o del parole humanitario deben anticiparse para evitar interrupciones en sus ingresos.

La regla final del DHS, publicada en octubre de 2026, eliminó de manera permanente las extensiones automáticas de hasta 540 días para la mayoría de las renovaciones.

Según los boletines oficiales publicados en el portal de USCIS (uscis.gov) y en el Registro Federal de Estados Unidos, la agencia ajustó por inflación, a partir del 16 de octubre de 2026, las tarifas migratorias establecidas por la ley H.R. 1.

Además, una orden judicial emitida en septiembre obligó a la agencia a seguir aceptando la edición del 21 de agosto de 2025 (08/21/25) del Formulario I-765 y a rechazar las versiones posteriores hasta nuevo aviso.

Cambios clave para beneficiarios de TPS y parole en Doral

Para la comunidad venezolana y latinoamericana del condado de Miami-Dade, los nuevos lineamientos del DHS limitan la vigencia de los permisos de trabajo bajo las categorías de TPS ((a)(12) o (c)(19)) y parole ((c)(11)) a un máximo de un año o hasta el vencimiento del estatus subyacente, lo que ocurra primero.

Además, tras el vencimiento de varias designaciones de TPS en octubre de 2026, especialistas en derecho migratorio recomiendan confirmar si el estatus individual continúa vigente o si conviene solicitar asilo (Formulario I-589) u otro tipo de alivio migratorio antes de presentar el Formulario I-765.

Cronograma recomendado para solicitar o renovar el EAD sin perder vigencia

Según las instrucciones oficiales del Formulario I-765 publicadas por USCIS, conviene seguir este calendario para evitar interrupciones en la autorización de empleo:

180 días antes del vencimiento (inicio del plazo): Presenta la solicitud de renovación seis meses antes de que venza tu tarjeta actual. Como ya no se aplican las extensiones automáticas generales, es fundamental enviar el paquete desde el primer día permitido.

90 días antes del vencimiento (plazo mínimo recomendado): USCIS recomienda presentar la renovación al menos tres meses antes de la fecha de expiración para reducir el riesgo de tener que suspender el trabajo.

Dos semanas después de la aprobación: Una vez aprobado el Formulario I-765, la agencia suele producir la tarjeta física en unos 14 días y enviarla por correo prioritario del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

Lista de verificación para completar el Formulario I-765 correctamente

Antes de enviar la solicitud en línea por myUSCIS o por correo, revisa cada requisito indicado en las instrucciones oficiales del Formulario I-765:

Edición vigente del formulario: Comprueba la fecha impresa en la parte inferior de cada página y confirma que sea 08/21/25. USCIS puede rechazar los formularios que no correspondan a la edición vigente.

Código de elegibilidad correcto (Parte 2, ítem 27): Indica una sola categoría, de acuerdo con tu estatus: (c)(11) para parole, (a)(12) para TPS aprobado, (c)(19) para una solicitud de TPS pendiente o (c)(8) para solicitantes de asilo. Un código incorrecto puede provocar la denegación de la solicitud.

Tarifa vigente: Consulta el desglose oficial en la tabla G-1055 de USCIS (uscis.gov/g-1055). La tarifa base del I-765 es de $470 si presentas la solicitud en línea o en papel, más el cargoo bligatorio por inflación establecido por la ley H.R.1 (570 para permisos iniciales de asilo, parole o TPS vigentes desde el 16 de octubre de 2026).



