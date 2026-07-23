Incendios forestales por sequía extrema en Florida: reportan 13 focos activos

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Un balance oficial del Servicio Forestal de Florida confirmó la destrucción de 10 mil hectáreas de vegetación a causa de una ola de incendios forestales registrada en el estado. Las autoridades contabilizan unos 40 focos de fuego, de los cuales 13 continúan en fase activa, con mayor concentración de daños en la franja noreste del territorio.

Foco principal en Palm Beach y previsiones estacionales

La mayor afectación reportada corresponde a un siniestro localizado en el condado de Palm Beach, el cual abarca 7.284 hectáreas y se mantiene controlado en un 75 %, sin registrar amenaza inmediata para zonas habitadas. Aunque el período habitual de conflagraciones abarca de marzo a junio, los organismos de protección prevén un incremento atípico de emergencias durante julio y agosto como consecuencia de la vegetación densa y las constantes descargas eléctricas (rayos) que caracterizan a la región.

Impacto del déficit de lluvias en la región

El desarrollo de las llamas coincide con un período prolongado de sequía que afecta al estado, registrando acumulados de lluvia un 60 % por debajo del promedio histórico en sectores como Palm Beach. En el ámbito federal, las cifras nacionales de Estados Unidos contabilizan más de 41.000 eventos de este tipo en lo que va de año, con un saldo global que supera el millón y medio de hectáreas afectadas.

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