Inspecciones de negocios en NYC: la nueva regla que le otorga protección para evitar multas (+ Fechas y claves)

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Los dueños de pequeños negocios y vendedores ambulantes en los cinco condados de la ciudad de Nueva York cuentan con un respaldo obligatorio frente a las revisiones municipales.

Mediante la Orden Ejecutiva 18, emitida por la administración del alcalde Zohran Mamdani y ejecutada a través del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS), todo inspector municipal tiene la obligación legal de entregar una copia física y firmada de la Carta de Derechos de los Dueños de Negocios al inicio de cualquier procedimiento de control.

La medida busca transformar la relación entre los comerciantes y los organismos de fiscalización, priorizando la educación y la corrección de fallas sobre la imposición inmediata de sanciones económicas.

¿Qué cambia durante una inspección en NYC?

A partir de la implementación de esta normativa, el proceso de fiscalización comercial se rige por los siguientes principios operativos:

Notificación previa e impresa: el inspector no puede iniciar la revisión sin entregar primero el documento físico con el resumen de derechos.

el inspector no puede iniciar la revisión sin entregar primero el documento físico con el resumen de derechos. Periodo de corrección previa: salvo en casos que representen un peligro inminente para la salud o la seguridad pública, los comerciantes tienen derecho a recibir orientación para subsanar irregularidades menores antes de que se emita una citación o multa.

salvo en casos que representen un peligro inminente para la salud o la seguridad pública, los comerciantes tienen derecho a recibir orientación para subsanar irregularidades menores antes de que se emita una citación o multa. Asistencia lingüística garantizada: el comerciante puede solicitar la información y los formularios explicativos en su idioma principal, incluido el español.

el comerciante puede solicitar la información y los formularios explicativos en su idioma principal, incluido el español. Identificación del funcionario: todo inspector debe mostrar credenciales oficiales visibles y mantener un trato profesional y respetuoso.

todo inspector debe mostrar credenciales oficiales visibles y mantener un trato profesional y respetuoso. Transparencia en el proceso de apelación: en caso de recibir una infracción, el documento debe detallar claramente los pasos para impugnarla o apelar ante las instancias correspondientes.

Destacado: de acuerdo con evaluaciones del SBS, anteriormente solo el 9% de los comerciantes de la ciudad conocía la existencia de esta Carta de Derechos, debido a que se encontraba únicamente en portales digitales. Con la entrega obligatoria en papel, la alcaldía prevé cubrir al 100% de los establecimientos inspeccionados.

Reacción del sector comercial: apoyo con reservas

El anuncio generó el respaldo de organizaciones gremiales como la Asociación de Pequeños Negocios y Bodegas de NYC.

Su presidente, Francisco Marte, señaló que la posibilidad de subsanar faltas menores antes de recibir sanciones alivia la presión sobre comerciantes que enfrentan altos costos operativos, incrementos en los alquileres comerciales e inflación.

No obstante, el sector bodeguero enfatizó que persisten demandas estructurales pendientes frente a la administración municipal, entre las que destacan la regulación del comercio informal sin licencia en las inmediaciones de locales establecidos y el debate sobre los proyectos de bodegas comunitarias.

Los 6 derechos fundamentales del comerciante en NYC

De acuerdo con el texto oficial respaldado por el SBS y el comisionado Kenny Minaya, todo dueño de negocio o comerciante en la ciudad posee los siguientes derechos frente al gobierno municipal:

Acceso a recursos para competir: derecho a recibir información, herramientas y oportunidades que impulsen el crecimiento de su empresa en Nueva York. Atención en su idioma: derecho a solicitar y recibir material informativo y explicaciones en idiomas distintos al inglés. Trato justo y consistente: derecho a que las agencias apliquen los criterios de inspección de manera equitativa y estandarizada. Respeto y profesionalismo: derecho a ser atendido por personal capacitado que exhiba su identificación oficial a solicitud del usuario. Orientación preventiva: derecho a recibir capacitación previa para corregir fallas antes de la aplicación de sanciones pecuniarias. Explicación clara y derecho a la defensa: derecho a entender las razones de una infracción, los pasos para corregirla y los canales para presentar recursos de apelación sin temor a retaliaciones.

De interés para los comerciantes

Canales de denuncia por mala conducta de inspectores: si un comerciante considera que un inspector no entregó la Carta de Derechos, actuó de forma irrespetuosa o exigió pagos irregulares, puede reportar el incidente de manera confidencial llamando al 311 o realizando la denuncia ante la Comisión de Combate contra la Corrupción Pública de NYC (DOI - Department of Investigation) en nyc.gov/doi. Servicios de asesoría gratuita en español (SBS): el SBS ofrece el programa Small Business Advocates, donde asesores bilingües ayudan a los comerciantes a entender las regulaciones de agencias como el Departamento de Salud (DOHMH), el Departamento de Protección al Consumidor y Trabajadores (DCWP) y el Departamento de Edificios (DOB). Se puede solicitar asistencia llamando al 888-SBS-4NYC (888-727-4692). Estatus migratorio e inspecciones: es importante aclarar a la audiencia que las agencias de inspección comercial de la ciudad de Nueva York (DOHMH, DCWP, Fire Department, etc.) no solicitan prueba de estatus migratorio para llevar a cabo una inspección de rutina ni para otorgar licencias comerciales locales.

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