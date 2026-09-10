Intensifican fumigaciones tras reporte de 70 casos de dengue en Florida

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El brote de dengue de transmisión local en Florida contabiliza cerca de 70 contagios en lo que va del año, concentrando la gran mayoría de las infecciones en la región oeste del estado.

El condado de Hillsborough se sitúa como el epicentro del brote al registrar casi 60 de los casos confirmados, mientras que la transmisión autóctona se ha extendido de forma más acotada hacia condados vecinos de la Bahía de Tampa, acumulando cinco casos en Pinellas, dos en Pasco y un registro en Citrus.

Averiguaciones oficiales sobre una víctima de Tampa

Un deceso reportado en la zona de la bahía de Tampa activó las averiguaciones del Departamento de Salud de Florida para determinar si la causa responde a una infección por el brote de dengue que afecta a la entidad.

El expediente del organismo estatal corresponde a una mujer de 80 años residente del condado de Hillsborough. Portavoces de la institución médica precisaron que la legislación de confidencialidad vigente en Florida impide divulgar detalles adicionales sobre la identidad o el historial clínico de la persona fallecida.

Factores de riesgo del virus y sintomatología

Especialistas de la Universidad del Sur de Florida (USF Health) señalaron que la enfermedad cuenta con cuatro serotipos distintos. La contraer un tipo secundario tras haber superado una infección previa por otra cepa aumenta el riesgo de desarrollar cuadros severos, como fiebre hemorrágica, debido a la respuesta inmunológica del paciente.

El cuadro sintomático del virus puede tardar hasta dos semanas en manifestarse e incluye fiebre similar a la gripe junto a dolores corporales intensos. La investigación médica en curso evaluará si la paciente de Hillsborough presentaba un historial de contagio previo o patologías de base.

Operativos de fumigación en la bahía de Tampa

El Servicio de Control de Mosquitos del Condado de Hillsborough programó jornadas de fumigación nocturna y de madrugada para la eliminación de ejemplares adultos y larvas. La cobertura abarca sectores poblados como el sur de Tampa, Hyde Park, Ybor City y Town 'N Country.

Las pautas emitidas por las autoridades sanitarias recomiendan a la población el vaciado de recipientes con agua estancada en las viviendas, el uso de insecticidas y la utilización de prendas de manga larga durante el día, lapso de mayor actividad del vector.

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