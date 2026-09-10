JCPenney, TJ Maxx y Zara cambian la forma de comprar: la medida enfurece a sus clientes en EEUU

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Las compras por internet pierden uno de sus mayores atractivos. Grandes marcas como JCPenney, TJ Maxx y Zara reciben duras críticas de sus clientes debido a las trabas que imponen para el retorno de mercadería. La experiencia fluida del pasado quedó atrás. Hoy, el consumidor enfrenta un proceso molesto, lleno de trámites e impuestos inesperados, según lo informó El Mañana.

Nuevas tarifas para regresar un producto



La principal razón del enojo radica en las nuevas tarifas que las cadenas aplican a los usuarios cuando estos regresan un producto. Además del gasto monetario, el comprador asume tareas operativas: debe imprimir las etiquetas de envío en su propia casa y buscar un centro de despacho autorizado para entregar la caja.

Reembolso



Investigaciones del Wall Street Journal confirman la molestia de miles de personas. Las quejas aumentan por cobros sorpresa, plazos más cortos para solicitar el retorno de la mercadería y demoras prolongadas para recibir el reembolso del dinero.

Esta práctica ya no es una excepción, sino una tendencia consolidada en el comercio electrónico de Estados Unidos. Un estudio revela que el 68 % de las tiendas en ese país aplica un cargo por procesar la devolución de un artículo. La cifra muestra un salto drástico respecto a años anteriores; hace solo cinco años, la plataforma Loop Returns registraba que apenas el 43 % de los comercios cobraba por este concepto, según lo dio a conocer El Mañana.

Implicaciones de adquirir un producto por internet



El impacto económico para el bolsillo es real. Datos aportados por la firma Optoro indican que los costos operativos vinculados a devolver un pedido representan cerca del 27 % del valor original de la compra. Quien adquiere un producto por internet y decide no conservarlo termina con un gasto significativamente mayor al estimado inicialmente. Por esta razón, la recomendación principal es leer con atención la política de devoluciones de cada sitio web antes de presionar el botón de pago.

Las tarifas varían según la marca, aunque existe un patrón claro: el servicio por correo genera un gasto extra, mientras que la gestión presencial en el local físico se mantiene sin costo.

Tarifas por tienda



En el caso de Zara, la persona que gestiona el retorno por correo debe pagar 4.95 dólares por cada solicitud. Sin embargo, la cadena no aplica ningún cargo si el cliente acude directamente a una de sus sucursales.



En TJ Maxx, el impacto al bolsillo resulta todavía más alto. El envío por correo de la mercadería devuelta alcanza los 11.99 dólares. Al igual que la competencia, la empresa exime de este pago a quienes entregan el paquete en el mostrador de una tienda física.



Por su parte, JCPenney fijó su tarifa de retorno postal en 8 dólares por artículo o paquete. La cadena mantiene la gratuidad solo para aquellos compradores que realizan el trámite en persona dentro de sus establecimientos.

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