Juicios de inmigración masivos de hasta 100 personas: si no asistes podrías ser deportado de EEUU

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Un análisis de los registros de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reveló que durante el mes de junio se emitieron 53.808 órdenes de deportaciones en ausencia, lo que representa un incremento del 55 % en comparación con los 34.725 casos contabilizados en mayo. El alza coincide con la implementación de audiencias preliminares masivas en las que se citan desde 30 hasta más de 100 personas por sesión bajo plazos de notificación reducidos.

Mecanismo de citación y fallas de notificación

El estudio elaborado por los investigadores Joseph Gunther y Brandon Marrow precisa que el ausentismo de los citados responde a irregularidades administrativas en las Notificaciones de Comparecencia (NTA). Entre las causas identificadas destacan el envío de documentos con direcciones erróneas, omisión de hora y fecha, la falta de entrega postal previa y citaciones emitidas con menos de 24 horas de antelación. Durante el período analizado, estas resoluciones representaron el 63 % de los expedientes concluidos correspondientes a personas no detenidas.

Medidas de prevención y verificación de estatus

Para prevenir un fallo de expulsión por inasistencia, los especialistas sugieren mantener actualizada la dirección de residencia mediante el formulario E-33 de la corte de inmigración en un lapso no mayor a cinco días tras cualquier cambio.

Asimismo, recomiendan a las personas con procesos abiertos monitorear diariamente el portal digital de la EOIR o la línea telefónica del sistema automatizado para verificar si la fecha de su audiencia fue adelantada, lo cual permite acudir con la debida antelación aun cuando no haya llegado la notificación física por correo.

Despliegue territorial de las audiencias masivas

El procedimiento de agrupamiento de casos se aplicó en cortes de más de 30 ciudades, incluyendo sedes en Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, Dallas y Kansas City. Según el informe, la modificación de agendas judiciales acortó los tiempos habituales de espera —que solían extenderse por varios meses o años— a lapsos medianos de 15 días o menos, derivando en la emisión de miles de dictámenes de expulsión sin la presencia de los procesados.

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