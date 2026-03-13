Los 7 parques nacionales gratuitos en EEUU para visitar esta primavera

Suscríbete a nuestros canales

La red de parques nacionales cuenta con destinos que no requieren el pago de una tarifa de ingreso, facilitando el recorrido por áreas naturales y monumentos en diversos estados. Aunque el acceso general es libre, algunas actividades específicas o servicios de reserva dentro de estos complejos mantienen costos operativos mínimos o tarifas por servicios especializados.

1. San Antonio Missions National Historical Park (Texas)

Ubicación: San Antonio, Texas.

San Antonio, Texas. Qué ver: Un conjunto de cuatro misiones coloniales españolas (Concepción, San José, San Juan y Espada) que conservan la arquitectura y el legado cultural del sur estadounidense.

Un conjunto de cuatro misiones coloniales españolas (Concepción, San José, San Juan y Espada) que conservan la arquitectura y el legado cultural del sur estadounidense. Servicios con costo: El acceso es totalmente gratuito; no se reportan cargos por entrada a las misiones principales.

El acceso es totalmente gratuito; no se reportan cargos por entrada a las misiones principales. Horario: Generalmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (las áreas exteriores pueden tener horarios más amplios).

2. Cape Hatteras National Seashore (Carolina del Norte)

Ubicación: Outer Banks, Carolina del Norte.

Outer Banks, Carolina del Norte. Qué ver: Extensas playas aptas para el surf y faros emblemáticos. Es un sitio destacado para la observación de aves y recreación costera.

Extensas playas aptas para el surf y faros emblemáticos. Es un sitio destacado para la observación de aves y recreación costera. Servicios con costo: Subir al faro de Bodie Island cuesta 10 USD para adultos y 5 USD para niños/mayores. El estacionamiento en ciertas zonas puede tener tarifa.

Subir al faro de Bodie Island cuesta 10 USD para adultos y 5 USD para niños/mayores. El estacionamiento en ciertas zonas puede tener tarifa. Horario: La costa está abierta las 24 horas; los centros de visitantes operan usualmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

3. Blue Ridge Parkway (Carolina del Norte y Virginia)

Ubicación: Atraviesa los estados de Carolina del Norte y Virginia a lo largo de 760 km.

Atraviesa los estados de Carolina del Norte y Virginia a lo largo de 760 km. Qué ver: Vistas panorámicas de las montañas, rutas de senderismo y diversas áreas de picnic y campamento.

Vistas panorámicas de las montañas, rutas de senderismo y diversas áreas de picnic y campamento. Servicios con costo: El acceso a la carretera es libre; se pagan tarifas por el uso de áreas de acampar (Campsites).

El acceso a la carretera es libre; se pagan tarifas por el uso de áreas de acampar (Campsites). Horario: Abierto las 24 horas, sujeto a cierres climáticos en zonas altas durante la primavera.

4. Independence National Historical Park (Pensilvania)

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania.

Filadelfia, Pensilvania. Qué ver: La Campana de la Libertad y el Independence Hall, lugar donde se firmó la Constitución y la Declaración de Independencia.

La Campana de la Libertad y el Independence Hall, lugar donde se firmó la Constitución y la Declaración de Independencia. Servicios con costo: Entrada gratuita, pero se requiere un boleto de reserva para el Independence Hall que tiene un cargo de procesamiento de 1 USD.

Entrada gratuita, pero se requiere un boleto de reserva para el Independence Hall que tiene un cargo de procesamiento de 1 USD. Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. para la mayoría de los edificios históricos.

5. National Mall and Memorial Parks (Washington D.C.)

Ubicación: Centro de Washington D.C.

Centro de Washington D.C. Qué ver: Monumentos a Lincoln, Jefferson, y los veteranos de guerra, además de los espacios abiertos frente al Capitolio.

Monumentos a Lincoln, Jefferson, y los veteranos de guerra, además de los espacios abiertos frente al Capitolio. Servicios con costo: Acceso libre; subir al Monumento a Washington requiere reserva previa de 1 USD. El Ford’s Theatre cobra 5 USD por reserva.

Acceso libre; subir al Monumento a Washington requiere reserva previa de 1 USD. El Ford’s Theatre cobra 5 USD por reserva. Horario: Los monumentos están abiertos las 24 horas; los centros de visitantes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

6. Gettysburg National Military Park (Pensilvania)

Ubicación: Gettysburg, Pensilvania.

Gettysburg, Pensilvania. Qué ver: Los campos de batalla de la Guerra Civil y monumentos conmemorativos.

Los campos de batalla de la Guerra Civil y monumentos conmemorativos. Servicios con costo: El acceso al campo es gratuito; la entrada al museo, ciclorama y proyecciones de cine cuesta 20,75 USD para adultos.

El acceso al campo es gratuito; la entrada al museo, ciclorama y proyecciones de cine cuesta 20,75 USD para adultos. Horario: El parque abre de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.; el centro de visitantes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

7. Boston National Historical Park (Massachusetts)

Ubicación: Boston, Massachusetts.

Boston, Massachusetts. Qué ver: Sitios de la Revolución como Faneuil Hall y el monumento de Bunker Hill.

Sitios de la Revolución como Faneuil Hall y el monumento de Bunker Hill. Servicios con costo: Entrada libre al parque; sitios privados asociados como la Casa de Paul Revere o el Museo del USS Constitution tienen sus propias tarifas de admisión.

Entrada libre al parque; sitios privados asociados como la Casa de Paul Revere o el Museo del USS Constitution tienen sus propias tarifas de admisión. Horario: Generalmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube