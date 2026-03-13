Los 7 parques nacionales gratuitos en EEUU para visitar esta primavera

La red de parques nacionales cuenta con destinos que no requieren el pago de una tarifa de ingreso, facilitando el recorrido por áreas naturales y monumentos en diversos estados. Aunque el acceso general es libre, algunas actividades específicas o servicios de reserva dentro de estos complejos mantienen costos operativos mínimos o tarifas por servicios especializados.
1. San Antonio Missions National Historical Park (Texas)
- Ubicación: San Antonio, Texas.
- Qué ver: Un conjunto de cuatro misiones coloniales españolas (Concepción, San José, San Juan y Espada) que conservan la arquitectura y el legado cultural del sur estadounidense.
- Servicios con costo: El acceso es totalmente gratuito; no se reportan cargos por entrada a las misiones principales.
- Horario: Generalmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (las áreas exteriores pueden tener horarios más amplios).
2. Cape Hatteras National Seashore (Carolina del Norte)
- Ubicación: Outer Banks, Carolina del Norte.
- Qué ver: Extensas playas aptas para el surf y faros emblemáticos. Es un sitio destacado para la observación de aves y recreación costera.
- Servicios con costo: Subir al faro de Bodie Island cuesta 10 USD para adultos y 5 USD para niños/mayores. El estacionamiento en ciertas zonas puede tener tarifa.
- Horario: La costa está abierta las 24 horas; los centros de visitantes operan usualmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
3. Blue Ridge Parkway (Carolina del Norte y Virginia)
- Ubicación: Atraviesa los estados de Carolina del Norte y Virginia a lo largo de 760 km.
- Qué ver: Vistas panorámicas de las montañas, rutas de senderismo y diversas áreas de picnic y campamento.
- Servicios con costo: El acceso a la carretera es libre; se pagan tarifas por el uso de áreas de acampar (Campsites).
- Horario: Abierto las 24 horas, sujeto a cierres climáticos en zonas altas durante la primavera.
4. Independence National Historical Park (Pensilvania)
- Ubicación: Filadelfia, Pensilvania.
- Qué ver: La Campana de la Libertad y el Independence Hall, lugar donde se firmó la Constitución y la Declaración de Independencia.
- Servicios con costo: Entrada gratuita, pero se requiere un boleto de reserva para el Independence Hall que tiene un cargo de procesamiento de 1 USD.
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. para la mayoría de los edificios históricos.
5. National Mall and Memorial Parks (Washington D.C.)
- Ubicación: Centro de Washington D.C.
- Qué ver: Monumentos a Lincoln, Jefferson, y los veteranos de guerra, además de los espacios abiertos frente al Capitolio.
- Servicios con costo: Acceso libre; subir al Monumento a Washington requiere reserva previa de 1 USD. El Ford’s Theatre cobra 5 USD por reserva.
- Horario: Los monumentos están abiertos las 24 horas; los centros de visitantes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
6. Gettysburg National Military Park (Pensilvania)
- Ubicación: Gettysburg, Pensilvania.
- Qué ver: Los campos de batalla de la Guerra Civil y monumentos conmemorativos.
- Servicios con costo: El acceso al campo es gratuito; la entrada al museo, ciclorama y proyecciones de cine cuesta 20,75 USD para adultos.
- Horario: El parque abre de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.; el centro de visitantes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
7. Boston National Historical Park (Massachusetts)
- Ubicación: Boston, Massachusetts.
- Qué ver: Sitios de la Revolución como Faneuil Hall y el monumento de Bunker Hill.
- Servicios con costo: Entrada libre al parque; sitios privados asociados como la Casa de Paul Revere o el Museo del USS Constitution tienen sus propias tarifas de admisión.
- Horario: Generalmente de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
