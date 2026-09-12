Los Ángeles: guía del 79 desfile y festival por la independencia de México este 13 de septiembre

El Este de Los Ángeles toma las calles este domingo 13 de septiembre de 2026 para conmemorar el 79º Desfile y Festival del Día de la Independencia de México, la celebración cívica mexicana más antigua y concurrida de los Estados Unidos.

La alianza entre el Comité Mexicano Cívico Patriótico (CMCP) y el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Los Ángeles (DCA) llevarán a cabo una jornada comunitaria bajo el lema del núcleo histórico de la herencia chicana y mexicana.

Recorrido

El recorrido arranca en punto de las 10:00 a.m. en la intersección de Cesar E. Chavez Boulevard y Mednik Avenue, y concluye a la 1:00 p.m. tras avanzar por la principal arteria comercial del área no incorporada.

La comitiva congrega carros alegóricos, bandas de guerra, grupos folclóricos de diversos estados de la República Mexicana, jinetes de charrería y líderes comunitarios.

De acuerdo con el CMCP, la organización institucional del festejo patriótico data de 1931 y el desfile recorre el Este angelino ininterrumpidamente desde 1946.

Horarios

A partir de la 1:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m., los asistentes accederán al festival cultural gratuito en las inmediaciones del Centro Cívico del Este de Los Ángeles.

El programa ofrece música en vivo con agrupaciones de mariachi, gastronomía típica, recursos cívicos y actividades recreativas para toda la familia, según informa el Departamento de Cultura de Los Ángeles.

Recuerde

Para evitar congestiones viales y cierres de calles, la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Metro) y los organizadores recomiendan utilizar la Línea E (anteriormente Línea Oro), con desembarque directo en la estación East LA Civic Center.

El evento mantiene su acceso totalmente libre de costo al público general.

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