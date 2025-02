Los dos tipos de contribuyentes en Estados Unidos que recibirán en 2025 un estímulo económico por $1.400

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes deben tener en cuenta que, cerca de un millón de ellos, recibirán este año el estímulo económico que fue distribuido en el año 2021 y que no recibieron porque no lo reclamaron en su declaración de impuestos o no presentaron su declaración al IRS.

Los contribuyentes recibirán un estímulo de hasta $1,400, que no viene nada mal para aquellos que tengan o presenten problemas económicos.

¿Quiénes serán los que reciban este estímulo económico?

Hay que recordar que este estímulo no es nuevo, ya que fue distribuido en el 2021, tras la pandemia del COVID-19, tal como reseña el portal Telemundo.

El mismo medio recoge que hay dos tipos de contribuyentes que recibirán ahora el estímulo:

Aquellos que presentaron su declaración de impuestos aquel año pero no reclamaron el estímulo.

Aquellos que directamente no presentaron la declaración impositiva.

