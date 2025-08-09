Los precios del café se disparan en Miami: descubre cuánto pagarás por tu antojo preferido

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, diversos bienes de consumo cotidiano han registrado aumentos de precio durante 2025, reflejando una tendencia que afecta principalmente a alimentos y bebidas populares.

Esta información fue extraída del portal web de El Nuevo Herald, que recopiló y comparó precios actuales con los de 2022.

Aumentos en precios de productos básicos

El informe señala que en Knaus Berry Farm el costo de una docena de rollos de canela subió de $14.50 en 2022 a $16.75 en 2025. En el restaurante Versailles, el pastelito mantiene su precio en $1.25, mientras que el café con leche incrementó su costo de $1.75 a $3.25. Entradas al Zoológico de Miami también presentan alzas, pasando de $22.95 a $25.95 para adultos y de $18.95 a $21.95 para niños.

Los precios de los cangrejos moros en Joe’s Stone Crab permanecen sin cambios, con órdenes pequeñas a $54.99, grandes a $69.95 y jumbo a $129.95.

En Jaxson’s, un sundae costaba $13.85 en 2022 y ahora vale $14.50. Los sándwiches de tiras de pollo en Publix aumentaron de $9.49 a $11.99, con variación según tienda. La hamburguesa en Golden Krust pasó de $2.95 a $3.75.

Impacto en bebidas y eventos deportivos

El precio del mojito en Mofongo subió de $10 a $12, mientras que en Robert is Here el batido regular que costaba $8 en 2022 ahora tiene un precio fijo de $10 con impuestos.

Además, se cobra un dólar extra por azúcar o endulzantes y $2 adicionales por el sabor de guanábana. Las entradas promedio para los Miami Dolphins aumentaron de $94.95 en 2022-2023 a $104.95 en 2023-2024. Los precios para la temporada 2025 permanecen pendientes de publicación.

