Lunes feriado por Patriots' Day: oficinas públicas, transportes y vías afectadas

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El feriado regional de este lunes 20 de abril de 2026 marca la suspensión de actividades administrativas en los estados de Massachusetts y Maine para conmemorar el Patriots' Day. La jornada, dedicada a recordar los enfrentamientos de Lexington y Concord de 1775, implica el cese de operaciones en bancos, bibliotecas públicas, escuelas y oficinas gubernamentales de nivel estatal y local. Mientras el sector privado mantiene operaciones regulares en su mayoría, las zonas históricas de la región implementarán perímetros de exclusión vehicular para facilitar las recreaciones cívicas.

Aunque históricamente la batalla ocurrió un 19 de abril, la ley establece que en Massachusetts y Maine este feriado se mueva al tercer lunes de abril. Esto se hace para crear un fin de semana largo y para que coincida siempre con el Maratón de Boston, que también se corre este lunes.

Actividades gratuitas y recreaciones históricas

Para quienes deseen asistir a los eventos públicos sin costo, las autoridades han organizado cronogramas de acceso libre en los puntos donde se originó el conflicto:

Lexington Green: A las 5:30 a.m. se realiza la recreación de la Batalla de Lexington. Se recomienda llegar con antelación debido a la alta afluencia de público en la plaza principal.

A las 5:30 a.m. se realiza la recreación de la Batalla de Lexington. Se recomienda llegar con antelación debido a la alta afluencia de público en la plaza principal. Old North Bridge (Concord): Desfiles de milicias y demostraciones de mosquetes a partir de las 8:30 a.m. en el Parque Histórico Nacional Minute Man.

Desfiles de milicias y demostraciones de mosquetes a partir de las 8:30 a.m. en el Parque Histórico Nacional Minute Man. Old North Church (Boston): Actos conmemorativos sobre la cabalgata de Paul Revere y encendido de linternas, accesibles para el público en el área de North End.

Cierre de calles y restricciones de tráfico

El despliegue de los actos gubernamentales obliga a clausurar vías principales desde la madrugada del lunes:

En Lexington: Massachusetts Avenue estará cerrada al tráfico desde Woburn Street hasta Meriam Street. Las rutas alternativas incluyen el uso de Marrett Road (Ruta 2A).

Massachusetts Avenue estará cerrada al tráfico desde Woburn Street hasta Meriam Street. Las rutas alternativas incluyen el uso de Marrett Road (Ruta 2A). En Concord: Lowell Road y Monument Street permanecerán bloqueadas en los accesos al puente histórico. Se sugiere utilizar la Ruta 2 para desplazamientos este-oeste.

Lowell Road y Monument Street permanecerán bloqueadas en los accesos al puente histórico. Se sugiere utilizar la Ruta 2 para desplazamientos este-oeste. En Boston: Además de las restricciones por el maratón, el área de North End tendrá limitaciones de paso en Salem Street y calles aledañas a los sitios históricos.

Cómo llegar en transporte público

Debido a que el estacionamiento será prácticamente inexistente en los centros históricos, se recomienda el uso del sistema de transporte masivo (MBTA):

Hacia Lexington: Se puede tomar el bus Ruta 76 (Hanscom/Lincoln) desde la estación Alewife (Línea Roja), aunque los horarios operarán bajo esquema de día feriado.

Se puede tomar el bus desde la estación Alewife (Línea Roja), aunque los horarios operarán bajo esquema de día feriado. Hacia Concord: La línea de tren de cercanías Fitchburg Line tiene parada directa en Concord y West Concord, a corta distancia de los parques nacionales.

La línea de tren de cercanías tiene parada directa en Concord y West Concord, a corta distancia de los parques nacionales. Hacia los actos en Boston: La estación North Station (Líneas Naranja y Verde) es el punto de acceso más cercano para caminar hacia los eventos del distrito histórico.

Servicios afectados y operatividad

El servicio de correo (USPS) funcionará con normalidad al no ser un feriado federal, pero las oficinas estatales como el RMV (Registro de Vehículos Motorizados) y las cortes de justicia no abrirán sus puertas.

Las autoridades de policía y bomberos mantendrán operativos especiales de vigilancia en las zonas de mayor concentración de personas para asegurar que las celebraciones transcurran sin incidentes.

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