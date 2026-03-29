Lunes Santo en Bahía de Biscayne: Santuario de la Caridad anuncia programa para este 30 de marzo

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El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad constituye un punto de referencia para la fe católica en Miami. La estructura funciona como un homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre y su ubicación junto a la Bahía de Biscayne permite que las actividades de este Lunes Santo se desarrollen en un entorno abierto para todos los asistentes.

La agenda litúrgica correspondiente al Lunes Santo en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad contempla una doble jornada de servicios para los devotos en Miami.

Las actividades en este recinto comenzarán a media mañana con un bloque destinado al sacramento de la reconciliación, seguido de la primera eucaristía del día.

Este cronograma busca atender a la población que acude a este punto de encuentro para dar continuidad a los ritos de la Semana Santa 2026.

Cronograma de servicios para el 30 de marzo

Las actividades para este Lunes Santo se dividen en dos turnos principales dentro del santuario:

Turno de la mañana: Confesiones de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. y misa a las 12:00 p. m .

Turno de la tarde/noche: Confesiones de 4:00 p. m. a 5:30 p. m. y misa de cierre a las 8:00 p. m.

Acceso en vehículo particular y transporte público

Para llegar al santuario en auto, la ruta principal es a través de la U.S. 1 hasta conectar con S Bayshore Dr. El recinto cuenta con áreas de estacionamiento, aunque se recomienda llegar con antelación por la afluencia de personas en Coconut Grove.

Quienes utilicen transporte público pueden usar el Metrorail hasta las estaciones Vizcaya o Coconut Grove y realizar trasbordo al sistema de autobuses de Miami-Dade Transit o al servicio de trolley de la ciudad, que tiene paradas a escasos metros de la entrada principal.

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