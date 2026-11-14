Massachusetts: Programa Welcome Family ofrece visitas de enfermeras gratis a mujeres en posparto

La reciente reelección de la gobernadora Maura Healey garantiza la permanencia y expansión en Massachusetts del paquete de asistencia materno-infantil presentado el 15 de septiembre de 2026 en el Beth Israel Deaconess Medical Center.

El plan, respaldado por una inversión inicial de 2 millones de dólares mediante una propuesta presupuestaria suplementaria, mantiene operativas las visitas domiciliarias de enfermeras a través del programa Welcome Family y refuerza la detección clínica de trastornos de salud mental en mujeres que recién dieron a luz.

Visitas domiciliarias gratuitas para recién nacidos

Administrado por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH), el servicio Welcome Family es gratuito, voluntario y confidencial, sin requisitos de ingresos ni seguro médico para familias con bebés de hasta ocho semanas de edad. Cada visita dura cerca de 90 minutos e incluye revisión física de la madre y el bebé, asesoría en lactancia y entrega de insumos básicos.

Dado que la cobertura universal atraviesa su fase de despliegue operativo, el registro se realiza mediante derivación directa del hospital u obstetra al dar a luz, o a través de agencias locales. Las interesadas pueden ubicar su oficina y completar el formulario de referencia en línea (Online referral form) en los portales oficiales (con opción de cambiar el idioma a español en la esquina superior izquierda):

Web principal: mass.gov/welcome-family

mass.gov/welcome-family Información para familias: mass.gov/info-details/welcome-family-information-for-families

Contactos directos por ciudad y oficina estatal

Las familias residentes en las zonas donde el programa ya opera pueden comunicarse directamente para agendar su cita según su localidad:

Boston (Boston Public Health Commission): Teléfono (617) 534-5832 | Correos: welcomefamily@bphc.org / hbhc@bphc.org

Teléfono (617) 534-5832 | Correos: welcomefamily@bphc.org / hbhc@bphc.org Fall River (People Incorporated): Teléfonos (774) 627-2530 / (508) 679-5233 | Correo: welcomefamily@peopleinc-fr.org

Teléfonos (774) 627-2530 / (508) 679-5233 | Correo: welcomefamily@peopleinc-fr.org Holyoke y Springfield (Criterion Child Enrichment): Teléfono (413) 533-3930 | Correo: welcomefamily@criterionchild.com

Teléfono (413) 533-3930 | Correo: welcomefamily@criterionchild.com Lowell (Thom Child and Family Services): Teléfono (978) 453-8331 (extensión 1140) | Correo: welcomefamily@thomchild.org

Teléfono (978) 453-8331 (extensión 1140) | Correo: welcomefamily@thomchild.org New Bedford (Meeting Street): Teléfono (508) 742-6417 | Solicitudes digitales mediante el formulario en mass.gov

Teléfono (508) 742-6417 | Solicitudes digitales mediante el formulario en mass.gov Otras localidades (Oficina estatal del DPH): Teléfono (617) 624-5969 | Correo de Iniciativas de Visitas Domiciliarias Maternas: Christine.Silva@mass.gov (para consultar el cronograma de apertura en otros municipios)

Atención en salud mental posparto y líneas directas

La medida de la gobernación ordena al Departamento de Salud Pública actualizar las regulaciones para exigir evaluaciones tempranas de ansiedad, depresión y psicosis posparto en consultas obstétricas y pediátricas, conectando a las madres con el sistema estatal MCPAP for Moms (Massachusetts Child Psychiatry Access Program for Moms), financiado por el Departamento de Salud Mental.

Acceso a MCPAP for Moms: Conecta a embarazadas y madres recientes con psiquiatras perinatales, terapeutas y grupos de apoyo. La paciente debe pedir a su obstetra, partera, médico de cabecera o pediatra que llame a la línea médica exclusiva 1-855-666-6272 (855-Mom-MCPAP) para realizar la derivación. Sitio web informativo: mcpapformoms.org

Para atención inmediata las 24 horas, sin necesidad de esperar cita médica ni contar con seguro, el estado mantiene disponibles las siguientes líneas gratuitas y confidenciales:

Línea Nacional de Salud Mental Materna: Llamada o mensaje de texto al 1-833-852-6262 (1-833-TLC-MAMA) (disponible 24/7 en inglés y español con consejeros capacitados). Línea de Estrés para Padres de Massachusetts (Parenting Stress Line): Llamada al 1-800-632-8188 (apoyo confidencial gratuito para padres en Massachusetts). Línea de Ayuda de Salud Conductual de Massachusetts (BHHL): Llamada o texto al 833-773-2445 o ingreso en masshelpline.com (asignación de proveedor de salud mental en tiempo real en su zona).

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