Medidas de seguridad en EEUU para prevenir las estafas universitarias en el inicio de clases

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Un reporte del Better Business Bureau (BBB) de Wisconsin identificó una serie de maniobras fraudulentas diseñadas para despojar de dinero y datos personales a la población estudiantil que retoma las actividades académicas.

Modalidades de fraude dirigidas a la comunidad académica

Entre las estrategias de engaño detectadas figuran los correos de suplantación de identidad (phishing) que simulan provenir de departamentos financieros institucionales para capturar claves de acceso, así como ofertas engañosas de tarjetas de crédito y anuncios falsos de alquileres inmobiliarios cerca de los campus.

El informe de la organización privada señala también el cobro ilícito por supuestas becas o gestiones de reducción de deudas estudiantiles, ofertas falsas de cursos preparatorios para exámenes que escalan a extorsiones, y compras en línea a través de redes sociales sin entrega del producto.

Protocolos de seguridad e inspección de datos

Las recomendaciones emitidas por la Oficina de Mejores Negocios (BBB) para prevenir el robo de datos personales y financieros entre los estudiantes se estructuran en los siguientes puntos clave:

Resguardo de información y documentos físicos

Correspondencia segura: Enviar cartas oficiales, cheques, tarjetas de crédito o documentación con datos confidenciales a una casilla de correo postal (P.O. Box) o a la dirección permanente de los padres, evitando los buzones compartidos de las residencias estudiantiles.

Enviar cartas oficiales, cheques, tarjetas de crédito o documentación con datos confidenciales a una casilla de correo postal (P.O. Box) o a la dirección permanente de los padres, evitando los buzones compartidos de las residencias estudiantiles. Custodia de identificación: Mantener bajo llave o en un lugar seguro dentro del alojamiento documentos sensibles como la tarjeta del Seguro Social, pasaportes, contratos y extractos bancarios impresos.

Mantenimiento y seguridad digital

Protección de dispositivos: Mantener instalados y actualizados los programas antivirus y antispyware en las computadoras portátiles, además de aplicar los parches del sistema operativo para cerrar vulnerabilidades de software.

Mantener instalados y actualizados los programas antivirus y antispyware en las computadoras portátiles, además de aplicar los parches del sistema operativo para cerrar vulnerabilidades de software. Gestión de claves y accesos: Implementar contraseñas únicas y complejas para las plataformas académicas y financieras, evitando compartirlas con terceros.

Implementar contraseñas únicas y complejas para las plataformas académicas y financieras, evitando compartirlas con terceros. Prevención de suplantación (phishing): Ignorar enlaces recibidos por correo electrónico o mensaje de texto que soliciten validar credenciales institucionales o datos bancarios.

Control financiero y monitoreo de crédito

Privacidad de datos bancarios: No prestar ni compartir tarjetas de débito, crédito o números de cuenta con compañeros ni conocidos.

No prestar ni compartir tarjetas de débito, crédito o números de cuenta con compañeros ni conocidos. Supervisión de transacciones: Revisar de forma periódica los movimientos bancarios a través de las aplicaciones oficiales para detectar cargos no autorizados.

Revisar de forma periódica los movimientos bancarios a través de las aplicaciones oficiales para detectar cargos no autorizados. Revisiones crediticias: Monitorear el historial crediticio al menos una vez al año mediante los portales oficiales habilitados (annualcreditreport.com) para verificar que no existan cuentas apertura a nombre del estudiante de manera fraudulenta.

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