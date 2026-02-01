Multas aéreas: viajeros sin Real ID pagarán éste monto a partir de este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El periodo de gracia para obtener la identificación federal finalizó este sábado, dando paso a la aplicación de penalizaciones económicas por parte de las autoridades.

Quienes no presenten el Real ID al momento de pasar por los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), enfrentarán cobros inmediatos que buscan regularizar el flujo de viajeros bajo las nuevas normativas de seguridad nacional.

Escala de sanciones económicas

A partir del 1 de febrero, cualquier pasajero que intente abordar un vuelo nacional sin el documento actualizado recibirá una multa inicial de 45 dólares. Este monto no es fijo, ya que la la cifra podría escalar hasta los 90 dólares si el viaje del usuario se extiende por más de 10 días.

Estas medidas aplican de forma estricta en las terminales de O’Hare y Midway, donde el personal de seguridad ya ha sido instruido para realizar los cobros.

Documentación para evitar cargos

Para detener la acumulación de multas, los ciudadanos deben acudir a los Súper Centros o delegaciones del DMV con su pasaporte o acta de nacimiento, comprobante de Seguro Social y facturas que verifiquen su residencia. El símbolo de que su documento tiene el Real ID es un círculo dorado con estrella blanca, en el extremo superior derecho.

Tras realizar el trámite, se entrega un comprobante que sirve como respaldo legal ante la TSA mientras llega la tarjeta definitiva por correo. Los operativos especiales sin cita previa se mantienen activos para reducir el volumen de personas que aún no cuentan con la acreditación exigida.

