Mundial de Fútbol 2026: el nuevo documento gratuito de Nueva York que te lleva a los lugares que nadie conoce

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La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente con fuerza en la Gran Manzana. Sin embargo, las autoridades locales no quieren que los beneficios económicos se queden solo en los estadios o en los lugares más concurridos de Manhattan.

Para lograrlo, la alcaldía de Nueva York, junto con la agencia NYC Tourism + Conventions y la organización Team Wonder, ha lanzado oficialmente el innovador "NYC Neighborhood Passport" (Pasaporte de Barrios de NYC).

Esta estrategia tiene como objetivo distribuir de manera equitativa el flujo de más de 1.2 millones de visitantes que llegarán a la región, guiándolos hacia las joyas ocultas y las comunidades inmigrantes de los cinco distritos de la ciudad.

¿Cómo funciona este pasaporte mundialista para aficionados en Nueva York?

Tanto los turistas internacionales como los residentes locales pueden obtener, de forma totalmente gratuita, este cuadernillo físico de más de 30 páginas.

La distribución oficial comienza el 11 de junio en todas las sucursales de la Red de Bibliotecas Públicas de Nueva York y en sedes de organizaciones aliadas.

La dinámica se asemeja a un divertido juego de exploración: los usuarios visitan negocios locales, restaurantes tradicionales, eventos comunitarios o puntos oficiales de transmisión de partidos (watch parties) para coleccionar sellos exclusivos.

Cada uno de estos sellos fue diseñado por artistas locales con raíces en países como Colombia, Argentina, Ghana, Brasil y Corea. Los diseños reflejan íconos de la cultura popular neoyorquina fusionados con la pasión por el fútbol.

Por ejemplo, los participantes podrán sellar sus páginas con ilustraciones de un clásico "gato de bodega", trenes elevados sonrientes con balones de fútbol o los tradicionales bagels.

Fútbol con un toque local en los cinco condados de Nueva York

Este programa te invita a vivir el Mundial en los vecindarios que mejor representan a las selecciones que están en juego.

Según un comunicado oficial de la Oficina del Alcalde de Nueva York (nyc.gov), la iniciativa tiene como objetivo impulsar el comercio en lugares culturales emblemáticos.

Durante la presentación del proyecto, representantes de la organización comunitaria Make the Road Nueva York comentaron a la agencia informativa EFE que el pasaporte motivará un movimiento estratégico entre los fanáticos.

Por ejemplo, se anima a los aficionados a visitar el distrito de Queens, en lugares como Jackson Heights o Corona, para disfrutar de los partidos de México o Colombia, o a trasladarse a Little Senegal en Manhattan y Flatbush en Brooklyn para sumergirse en otras vibrantes culturas futbolísticas.

Herramientas digitales y un kit para emprendedores

Para complementar el documento físico, el sitio oficial de turismo de la ciudad ha lanzado un mapa interactivo digital y un calendario de eventos.

Estos recursos ayudan a los viajeros a encontrar pantallas gigantes gratuitas, ofertas gastronómicas y festivales culturales a precios accesibles.

Al mismo tiempo, el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios de la ciudad (SBS) está distribuyendo un kit de herramientas comerciales.

La meta es capacitar a los emprendedores locales de vecindarios que históricamente han sido menos turísticos, para que puedan aprovechar el enorme impacto económico del torneo, que el comité organizador estima en más de 3.000 millones de dólares para la región.

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