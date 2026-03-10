No cometas este fallo: el descuido en tu solicitud de pasaporte estadounidense que detiene el trámite

Suscríbete a nuestros canales

Cometer una equivocación al rellenar el Formulario DS-11 puede transformar un trámite rápido en una espera de varios meses. Si bien, errores aparentemente menores suelen entorpecer el proceso administrativo con respecto a la solicitud del pasaporte estadounidense, lo que obliga al Departamento de Estado a detener la gestión hasta que se lleven a cabo las correcciones correspondientes.

En el mismo orden de ideas, el Formulario DS-11 es la solicitud oficial del Departamento de Estado de EEUU para solicitar pasaportes.

En este caso, el error más común, que muchas personas cometen es firmar en casa dicho documento, lo que hace que el formulario no sea válido y se deba tramitar de cero, según lo documentó la página oficial del Departamento de Estado.

Es importante destacar que el formulario debe completarse a mano o en línea, imprimirse y firmarse hasta que un agente de aceptación lo indique durante la cita presencial.

Del mismo modo, el agente encargado debe ejercer el rol de testigo y validar la identidad, por lo que firmarlo con antelación se considera como un error común que retrasa el trámite o, incluso, causa que la solicitud sea rechazada.

Completar el Formulario DS-11 de forma correcta

Lo primero que debe saber es que el Formulario DS-11 se puede descargar desde el sitio web oficial del Departamento de Estado de EEUU o por medio del asistente de pasaportes.

Además, se aconseja completar el formulario en línea y posteriormente imprimirlo, con el objetivo de evitar escribir a mano y, de esta forma, obtener un procesamiento más rápido.

Por su parte, las autoridades recuerdan constantemente que el documento no debe firmarse hasta que el agente de aceptación o el funcionario consular se lo indique.

Dicho formulario está compuesto por seis páginas: cuatro de instrucciones y dos para completar los datos del solicitante.

Documentos necesario para la cita presencial

Además del Formulario DS-11, la persona debe asistir a la cita presencial con los siguientes documentos, según lo establecido por el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos:

Documento para comprobar la ciudadanía de EEUU: acta de nacimiento estadounidense certificada, reporte consular de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento; certificado de naturalización o certificado de ciudadanía.

Documento de identidad con foto.

Copia por ambos lados del documento original de ciudadanía e identidad.

Fotografía para el pasaporte: foto a color, reciente (de los últimos 6 meses) y con una imagen clara del rostro. Es importante mirar a la cámara sin inclinar la cabeza, salir sin lentes y emplear un fondo blanco sin texturas, líneas o sombras.

Pagar la tarifa por el trámite del pasaporte.

Costos del pasaporte

Cabe destacar que las personas interesadas en llevar a cabo el trámite del pasaporte estadounidense durante el presente año 2026 bajo el Formulario DS-11 deben tener en cuenta el desglose reflejado a continuación, según la página oficial del Gobierno estadounidense:

Adultos: la libreta estándar tiene un costo de 130 dólares y, en el caso de la tarjeta (no válida para vuelos internacionales) cuesta 30 dólares. Ambos documentos requieren un pago adicional de 35 dólares por el servicio de aceptación.

Menores de 16 años: el precio de la solicitud es de 100 dólares, en el caso de la libreta y 15 dólares para la tarjeta, más 35 dólares correspondientes a la oficina receptora.

Trámite conjunto: quienes requieran ambos documentos en simultáneo, deberán pagar el monto total equivalente a 195 dólares (adultos) o 150 dólares (menores).

Finalmente, el Departamento de Estado de EEUU destaca que se puede agilizar dicho trámite por medio de un servicio acelerado, sin embargo, la persona interesada deberá pagar un costo adicional de 60 dólares para obtener el documento con mayor rapidez.

Con información de La Nación

