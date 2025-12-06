Nueva Orleans bajo la lupa: operativo federal "Catahoula Crunch" detendrá a 5.000 inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El operativo "Catahoula Crunch" es una acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzada el 3 de diciembre de 2025 en Nueva Orleans contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales liberados por políticas de ciudad santuario, un término para jurisdicciones municipales, evitando detenciones por estatus migratorio..

La meta de 5.000 arrestos en dos meses para el operativo "Catahoula Crunch" se basa en documentos de planificación de DHS e ICE, que desplegaron 250 agentes federales en Nueva Orleans y sureste de Luisiana.

DHS afirma que el número responde a la acumulación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales liberados por políticas de santuarios locales, como en Orleans Parish Jail, que ignoran detenciones federales salvo en casos graves (asesinato, violación, robo armado).

​

Impacto local

El impacto más inmediato fue la generación de un miedo generalizado y una tensión palpable dentro de las comunidades de inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio. Muchos residentes han optado por permanecer en sus casas, limitar sus salidas y reducir su interacción con espacios públicos por temor a ser detenidos.

Los comercios han cerrado, las calles se han vaciado en los barrios hispanos; los agentes patrullaron French Quarter y han efectuado decenas de arrestos.​

Declaraciones oficiales

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem, lo califica como enfoque en "los peores de los peores", citando criminales de Honduras, El Salvador, Guatemala, Jordania y Vietnam con condenas por homicidio, secuestro y agresión sexual:

“La Operación Catahoula Crunch expulsará a lo peor de lo peor de Nueva Orleans, Luisiana, después de que los políticos de la ciudad santuario, han ignorado el estado de derecho”, expresó Noem.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de DHS declaró:

"Las políticas santuario liberan criminales ilegales, forzando a DHS a arriesgar sus propias vidas para eliminarlos. Es absurdo que estos monstruos hayan sido liberados de vuelta a las calles de Nueva Orleans para cometer más crímenes y crear más víctimas", dijo McLaughlin .

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube