Nueva York busca supervisor de carpintería: ofrece más de $2.000 semanal y estos son los requisitos

Una nueva oportunidad laboral para el puesto de carpintero supervisor ha sido habilitada por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de Nueva York. La posición ofrece una remuneración de 436,59 dólares por jornada, destinada a profesionales capaces de gestionar la infraestructura de los centros de acogida e instalaciones oficiales del municipio.

Responsabilidades del cargo

Quien resulte seleccionado deberá liderar cuadrillas técnicas en la instalación de techos, pisos, estructuras metálicas y puertas. Entre sus funciones administrativas se encuentran la lectura de planos, la coordinación con contratistas externos, la solicitud de insumos y la elaboración de reportes de progreso, asegurando siempre el cumplimiento de las normas de seguridad de bomberos y salud.

Perfil profesional y requisitos

La convocatoria exige que los postulantes certifiquen un mínimo de siete años de experiencia en el oficio, de los cuales al menos dos años deben haber sido en roles de mando o supervisión de proyectos. El horario de trabajo comprende de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.. Asimismo, los candidatos deben residir en la ciudad o en condados autorizados tras su contratación.

Beneficios y proceso de aplicación

El puesto contempla beneficios como la posible condonación de préstamos estudiantiles bajo programas estatales y federales. Los interesados deben gestionar su perfil en el sitio web NYC Jobs bajo el código de vacante 759560. Si el ingreso se realiza de forma provisional, el trabajador tendrá la obligación de aprobar el examen del servicio civil correspondiente para formalizar su permanencia en la nómina municipal.

