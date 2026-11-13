Ofertas anticipadas Black Friday en EEUU: rebajas de $1.200 en el iPhone Duo y 18 Pro

A dos semanas de la jornada oficial del Black Friday, las principales operadoras de telefonía móvil y cadenas minoristas estadounidenses activaron sus promociones anticipadas para la línea de teléfonos inteligentes de Apple.

Los incentivos abarcan tanto los lanzamientos más recientes —el plegable iPhone Duo y la serie iPhone 18 Pro con chip A20 Pro— como modelos desbloqueados y generaciones anteriores.

Comparativa de promociones por distribuidor y modelo

La mayoría de las bonificaciones máximas exigen la apertura de una línea nueva, la contratación de planes elegibles y la entrega de un dispositivo antiguo como parte de pago (trade-in), acreditándose el descuento de manera fraccionada en la factura mensual:

Minorista / Operadora Modelos Destacados Beneficio o Descuento Principal Condiciones Generales AT&T iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone 17 Hasta $1.200 de ahorro (o iPhone 17 gratis entregando iPhone 14 o superior) Créditos mensuales a 36 meses; clientes actuales pueden alcanzar hasta $1.300 en beneficios. Verizon iPhone 18 Pro, iPhone Duo, iPhone 17 Pro Max Hasta $1.200 de descuento en gama seleccionada Requiere activación de línea y entrega de equipo elegible. Best Buy iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone Air Hasta $1.200 con operadora / $100 directo en iPhone Air desbloqueado El iPhone Air (chip A19 Pro) conserva rebaja directa sin atadura a compañía. Target (con AT&T) Modelos Apple participantes Hasta $1.450 combinados en créditos y valor de canje Válido para clientes nuevos y existentes mediante activación con AT&T. Walmart iPhone 16 Pro (Verizon/T-Mobile) y reacondicionados Cuotas desde $8/mes en modelos seleccionados o tarjeta de regalo de $300 En iPhone 16 Pro aplica financiamiento a 36 meses ($24,98/mes) más tarjeta de regalo.

Aspectos clave para los compradores

Alternativas sin contrato: Para los consumidores que prefieren evitar compromisos de permanencia de tres años con una operadora, la rebaja directa de $100 en el iPhone Air desbloqueado (pantalla de 6,5 pulgadas y cámara Fusion de 48 MP) o los equipos reacondicionados en tiendas como Best Buy y Walmart representan las opciones de compra inmediata sin financiamiento a largo plazo.

Modalidad de acreditación: Los descuentos anunciados de $1.200 a $1.450 no reducen el precio en caja al momento de la compra, sino que se descuentan proporcionalmente cada mes durante un ciclo de 36 facturas, por lo que cancelar el servicio anticipadamente implica asumir el saldo restante del equipo.

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