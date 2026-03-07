Parques de Nueva York abren vacantes para trabajadores: este es el sueldo por hora que ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

La administración de parques de la ciudad de Nueva York inició el proceso de recepción de solicitudes para cubrir diversas vacantes de empleo estacional destinadas a las temporadas de primavera y verano de este año. La convocatoria está dirigida a ciudadanos interesados en la posición de "City Park Worker", un rol operativo que contempla una remuneración por hora situada entre los 19.32 y 22.22 dólares. Según el cronograma oficial, las contrataciones tendrán una duración aproximada de seis meses, abarcando los periodos de mayor afluencia de usuarios en las áreas recreativas públicas de la Gran Manzana.

Condiciones laborales y requisitos del puesto

Quienes logren acceder a estos puestos de empleo temporal cumplirán una jornada laboral de 40 horas semanales. El perfil del cargo exige disponibilidad para horarios flexibles que incluyen turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana. Los contratos están diseñados para cubrir las necesidades operativas entre los meses de abril y septiembre de 2026, periodo en el que se intensifican las labores de limpieza y preservación de los espacios naturales distribuidos en Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

Funciones del City Park Worker

El personal seleccionado tendrá bajo su responsabilidad una serie de tareas técnicas y de mantenimiento básico. Entre las funciones principales destacan el cuidado general de las áreas verdes, la desinfección y limpieza de instalaciones sanitarias y recreativas, así como la preparación de las piscinas públicas para la temporada estival. En caso de condiciones climáticas adversas durante el inicio del contrato, los trabajadores también deberán participar en las cuadrillas de remoción de nieve y despeje de senderos peatonales.

Sobre la importancia de estas contrataciones, la comisionada de NYC Parks, Sue Donoghue, señaló en una presentación previa sobre la preparación estacional:

"Nuestros trabajadores de temporada son el alma de los parques durante los meses más concurridos, asegurando que cada piscina y centro recreativo esté en óptimas condiciones para los millones de neoyorquinos que los visitan".

Proceso de postulación y ubicaciones

La disponibilidad de las plazas varía según la demanda específica de cada distrito. Las autoridades han habilitado el portal oficial de NYC Parks para que los interesados carguen su documentación y seleccionen las áreas de preferencia. Al tratarse de contratos de aproximadamente medio año, el programa busca dinamizar el mercado laboral local y garantizar que la infraestructura recreativa cuente con el soporte necesario ante el incremento del uso de parques y centros deportivos durante los meses de calor.

