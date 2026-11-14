Paso a paso en Florida: ¿Cómo apelar una multa de HOA en Doral antes de que llegue la cobradora?

Vivir en Doral significa convivir con la supervisión de las Asociaciones de Propietarios (HOA), que establecen reglas estrictas para conservar la apariencia y el valor de la comunidad.

Pero recibir una multa por el color de la fachada, un vehículo mal estacionado o la conducta de una mascota no quiere decir que haya que pagarla de inmediato y sin posibilidad de defenderse.

La ley estatal reconoce el derecho de los propietarios a responder antes de que la deuda se remita a una agencia o a un abogado de cobro.

Qué dice la ley de Florida sobre las multas de HOA

Según el Estatuto 720 de Florida (Florida Statute Chapter 720), conocido como Homeowners' Association Act, la junta directiva no puede imponer multas arbitrariamente ni sin seguir un procedimiento previo.

La ley exige que envíe una notificación por escrito con al menos 14 días de anticipación a la audiencia formal. También establece que no se puede cobrar una multa si el propietario corrige la infracción dentro del plazo otorgado.

Paso a paso para disputar una multa en una HOA de Doral

Para impugnar una multa relacionada con la fachada, el estacionamiento o las mascotas, conviene seguir estos pasos:

Revisar los documentos de la comunidad: Consulte el reglamento (CC&Rs) para comprobar si la infracción señalada, ya sea por estacionamiento o por mascotas, está definida con claridad.

Reunir pruebas: Tome fotografías fechadas de la fachada o del área en cuestión, conserve los permisos de pintura o los registros veterinarios y guarde copias de todas las comunicaciones.

Solicitar una audiencia: Envíe una petición formal por escrito para ejercer su derecho a ser escuchado por el Comité Independiente de Multas, integrado por residentes que no forman parte de la junta directiva.

Señalar una aplicación desigual de las reglas: Si la HOA permite que otros vecinos estacionen vehículos comerciales en la entrada o tengan fachadas de tonos similares, puede alegar una aplicación selectiva de las normas (selective enforcement), una práctica desestimada por los tribunales de Florida.

¿Cómo evitar honorarios legales y embargos sobre la propiedad en Doral, Florida?

Si el comité independiente rechaza la multa por mayoría de votos, la HOA no puede imponer el cobro.

Actuar dentro de las primeras semanas evita que el expediente sea diferido a un abogado de cobro, lo que generaría honorarios legales adicionales y el riesgo de una hipoteca judicial (lien) sobre la vivienda.