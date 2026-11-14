Pasos para apelar una multa de tráfico y asistir a la escuela de manejo en Broward

El secretario del tribunal del condado de Broward (Broward County Clerk of Courts) concede exactamente 30 días continuos, contados desde la fecha de emisión de la infracción, para impugnar una citación o solicitar el curso de mejora vial.

Quienes ignoran este plazo pierden de inmediato el derecho a recurrir la sanción, acumulan puntos automáticos en su registro de conducir de Florida y enfrentan recargos por mora junto con la suspensión administrativa del documento.

La gestión temprana de la boleta define si el historial del conductor permanece limpio o si las aseguradoras aumentan sus tarifas anuales de póliza, según detallan las leyes del condado.

Apelación

Para apelar formalmente y solicitar una audiencia ante un juez o magistrado civil de tránsito, el infractor debe presentar su petición por escrito o mediante el portal web oficial (browardclerk.org) antes del vencimiento del término legal.

Este trámite permite comparecer en corte para objetar el reporte del oficial, solicitar la desestimación de los cargos por fallas procesales o negociar una resolución sin retención de culpa (withhold of adjudication).

Si el tribunal absuelve al conductor, cancela la multa económica y exime por completo la asignación de puntos al récord estatal.

Inscripción

La inscripción voluntaria en una escuela de manejo aprobada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) garantiza la conservación de cero puntos por infracciones menores que no involucren cargos penales.

El conductor debe elegir la opción de escuela (Traffic School Election), pagar el monto de la infracción con el descuento reglamentario ante la corte y completar el curso básico de cuatro horas (BDI) dentro de un periodo estricto de 60 a 90 días.

Una vez superado el módulo, el usuario debe consignar el certificado de finalización ante el tribunal para cerrar formalmente el expediente.

Recuerde

Los conductores deben vigilar con rigor las restricciones legales del estado de Florida, ya que la ley permite optar por el beneficio de la escuela de tránsito un máximo de cinco veces en toda la vida y solo una vez cada 12 meses.

Asimismo, los titulares de licencias de conducir comerciales (CDL) carecen de elegibilidad para desviar infracciones mediante cursos básicos de manejo.

Conocer estas excepciones evita pagos infructuosos de aranceles y asegura que cada trámite proteja la vigencia de la licencia frente a los estándares de la corte local.

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