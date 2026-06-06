Peligro infantil en EEUU: retiran miles de teteros que amenazan la vida de los niños ¿tienes este biberon en casa?

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La comercialización de un modelo específico de envases para alimentación infantil ha sido suspendida tras detectarse fallas estructurales en su fabricación. Un total de 40.000 unidades de biberones retirados del mercado, correspondientes a la marca Boon NURSH, presentan un defecto en la cubierta exterior que podría comprometer la seguridad de los menores al generar piezas sueltas de plástico.

Detalles del producto afectado y comercialización

La medida aplica específicamente al paquete de tres unidades de biberones Boon NURSH de 8 onzas en color rosa con diseño tie-dye. Estos artículos, que constan de una carcasa rígida y una bolsa de silicona interna, estuvieron disponibles en los establecimientos físicos de Walmart y en su plataforma digital entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, con un precio de venta de 20 dólares.

Fallas técnicas reportadas

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor informó que el plástico duro de la botella puede presentar ampollas o desprendimientos parciales. Hasta la fecha, la empresa TOMY International ha recibido 135 reportes sobre estas irregularidades en la cubierta. Aunque no se han registrado lesiones en niños, la presencia de láminas plásticas sueltas constituye un riesgo directo de asfixia.

Procedimiento para la devolución y reemplazo

Se ha solicitado a los usuarios que posean este producto suspender su uso de forma inmediata. Para gestionar la compensación, los afectados deben contactar a la empresa fabricante, la cual ofrece dos alternativas: un crédito de 22 dólares para compras en su sitio web oficial o el envío de un juego de reemplazo de tres biberones en un color distinto.

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