Programa de ayuda alimenticia sigue operando pese a restricciones del gobierno: esto debe saber

Suscríbete a nuestros canales

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), que brinda ayuda crucial a más de seis millones de madres y niños de bajos recursos para adquirir alimentos básicos enfrenta una crisis inminente.

A pesar del cierre parcial del gobierno federal de EE. UU., que se prolonga desde el 1 de octubre, WIC ha continuado operando gracias a una "solución creativa" de la Administración Trump. Sin embargo, este respiro está por terminar.

El programa normalmente debe recibir su inyección anual de fondos al inicio del año fiscal (1 de octubre), pero esta vez se encontró en una situación de riesgo crítico por el cierre del gobierno.

Dinero de aranceles

Para evitar la suspensión inmediata de las operaciones, funcionarios del Departamento de Agricultura (USDA), informaron al Congreso que se recurrió a un movimiento financiero poco convencional.

Karoline Leavitt, secretaría de prensa de la Casa Blanca, anunció que se había encontrado una solución para utilizar 300 millones de dólares provenientes de la recaudación de aranceles del año fiscal anterior para mantener activo el programa.

Esta medida está amparada por la ley, indica que permite al gobierno transferir dinero de otras partidas al WIC.

Pero esta cuenta regresiva del fondo se está secando. La Administración advirtió que estos fondos se agotarán este sábado, primero de noviembre, si el gobierno no destina una suma adicional de 300 millones de dólares en efectivo.

Estados como Alaska y Washington se vieron particularmente afectados. Washington había comunicado previamente que, debido a un agudo déficit presupuestario, no podría utilizar fondos estatales como alternativa.

Mientras que Alaska solo tenía fondos propios para operar WIC hasta este sábado, pero una inyección de casi 900,000 dólares les ha permitido extender la operación hasta el 8 de noviembre.

Disputa política y la amenaza a las familias

El punto central de la disputa son las exigencias demócratas de revertir los recortes a Medicaid y ampliar un subsidio para pagar las primas de los seguros de salud a través del mercado de Obamacare, según informa Univisión.

A pesar de que el impacto en programas vitales como el WIC fue destacado por los republicanos como un efecto negativo del cierre, resulta una ironía que ellos y la Casa Blanca hayan intentado anteriormente recortar el programa.

Esta propuesta ha sido reiteradamente rechazada en el Senado, pero la amenaza de una falta de financiamiento completo persiste.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube