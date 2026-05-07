Programa FACT de Florida te regala materias de la universidad mientras te gradúas de bachiller

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El sistema de educación pública de Florida ha puesto en marcha un nuevo programa académico denominado Florida Advanced Courses and Tests (FACT) centrado en la historia de Estados Unidos. Esta iniciativa académica se presenta como una alternativa directa al programa nacional de Colocación Avanzada (AP) gestionado por el College Board. A través de este nuevo currículo, los estudiantes de nivel preparatoria en el estado podrán obtener simultáneamente créditos escolares y universitarios, siempre que logren superar la evaluación estandarizada al finalizar el curso.

Origen legislativo y reconocimiento académico

La creación del programa FACT se fundamenta en una legislación estatal ratificada en 2023. Dicha normativa facultó al Departamento de Educación de Florida para diseñar y ofrecer alternativas a los cursos avanzados que tradicionalmente se administran a nivel federal. El objetivo técnico es que los resultados obtenidos en este curso de historia sean reconocidos de manera obligatoria por todas las instituciones de educación superior que forman parte del sistema público del estado, garantizando que el esfuerzo académico se traduzca en un ahorro de materias para los futuros universitarios.

Diferencias con el sistema nacional

A diferencia del programa Advanced Placement U.S. History, que es una marca privada con alcance en todo el país, el FACT ha sido desarrollado íntegramente por especialistas del estado de Florida. El Departamento de Educación estatal busca con esto tener un control mayor sobre los contenidos impartidos y los criterios de evaluación. Según los informes técnicos del USA Today Network, este movimiento busca diversificar las opciones de estudio para los jóvenes residentes, permitiéndoles optar por un camino de acreditación que está blindado por las leyes locales de Florida.

Implementación en las instituciones públicas

El proceso de integración de estos créditos en las universidades públicas ya se encuentra en marcha siguiendo las directrices de la ley impulsada por el gobierno estatal. Los estudiantes que cursen esta materia no solo cumplirán con los requisitos de graduación de sus respectivas secundarias, sino que ingresarán al sistema universitario con una carga académica previamente aprobada en el área de historia. El programa ya se encuentra disponible para su adopción en los diversos distritos escolares del estado bajo la supervisión de las autoridades educativas locales.

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