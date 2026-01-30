¿Quieres ir a la final del Super Bowl?: esto es lo que cuesta el boleto más barato

Suscríbete a nuestros canales

La comercialización de las entradas para la edición 60 de la gran final de la NFL registra cifras que parten desde los 5,500 dólares en el mercado secundario.

El encuentro, programado para el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, mantiene la atención de los compradores debido a la alta demanda por ver el duelo entre Patriots y Seahawks, lo que ha generado una variación constante en los portales de venta.

Costos en plataformas digitales

En el sitio oficial Ticketmaster, el acceso más económico se ubica en 5,904 dólares para las zonas más altas del recinto, mientras que los espacios en sectores preferenciales cerca del campo alcanzan los 52,650 dólares.

Otras aplicaciones como Stubhub y TickPick manejan precios mínimos que oscilan entre los 5,600 y 6,120 dólares, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos en el paquete de los asientos.

"Es una inversión fuerte, el boleto más barato está en el cuarto nivel y ya roza los seis mil dólares. Quienes buscan una experiencia VIP deben estar dispuestos a pagar lo que cuesta un vehículo de lujo", comentó un agente de ventas de la plataforma Stubhub.

Comparativa y evolución histórica

El promedio de venta para este año se sitúa en 8,200 dólares por boleto, una cifra que solo es superada por el récord de la final de 2024 en Las Vegas. Históricamente, el valor de los pases ha subido de forma drástica; en la primera edición de 1967, un asiento costaba apenas 12 dólares, mientras que en 2009 se rompió por primera vez la barrera de los mil dólares de promedio por cada ticket vendido.

"El precio medio de los boletos es de 8,200 dólares, una cifra que refleja la enorme demanda para este partido en California, situándose como la segunda final más cara de la historia", reportó el portal especializado TickPick tras analizar las tendencias de la semana.

