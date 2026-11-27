Walmart extiende su segunda campaña de Black Friday hasta el domingo 29 de noviembre en tiendas físicas y en Walmart.com, con rebajas en televisores, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Tras ese cierre, la cadena activa su jornada de Cyber Monday, exclusiva en línea, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Target y Lowe's también prolongan promociones durante el fin de semana en distintas categorías.

Julie Barber, jefa de compras de Walmart en Estados Unidos, señaló a Business Insider que la empresa apuesta por precios competitivos y altos inventarios sin premios ni incentivos artificiales, respaldada por una encuesta según la cual 7 de cada 10 compradores ven en los precios bajos una ayuda clave para sus compras navideñas.

Por su parte, el director financiero John David Rainey reportó un alza de 23 % en ventas globales en línea durante el tercer trimestre fiscal de 2027 y un salto cercano al 50 % en su marketplace.

¿Qué precios y promociones destacan este fin de semana en las tiendas?

• Freidora de aire digital Gourmia (8 cuartos): $39, con ventana y ocho funciones de cocción.

• Juego de equipaje Travelhouse (6 piezas): $103,99.

• Aspiradora Dyson V8 Cyclone con kit para auto: $299,99.

• Sillón reclinable de masaje: $218,49.

• Televisor inteligente VIZIO QLED 4K de 85 pulgadas: $498.

• Target y Lowe's: Target ofrece hasta 50 % de descuento en juguetes, ropa, tecnología y hogar hasta el domingo 29, mientras Lowe's promueve herramientas, electrodomésticos y decoración navideña según inventario.

Revisar el inventario en línea, sumar impuestos o envíos y verificar plazos de devolución evita gastos imprevistos antes de pagar.

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