Reembolsos de impuestos 2026: ¿Por qué hay demoras en tu estado y cómo verificar el estatus?

La temporada de impuestos de 2026 en Estados Unidos (EEUU) ha traído consigo una novedad significativa cambios en la legislación fiscal que, si bien prometen beneficios a largo plazo, han generado un "cuello de botella" administrativo en varios estados.

Para miles de contribuyentes que dependen de este ingreso extra, la espera puede volverse frustrante.

Aquí te explicamos qué está ocurriendo y cómo puedes proteger el estado de tu reembolso.

El origen de la demora: ¿Qué cambió?

Los retrasos actuales no son necesariamente un problema de "falta de fondos", sino de sincronización.

La reciente legislación federal ha introducido cambios importantes, como ajustes en la tributación de propinas, horas extras y nuevas deducciones para adultos mayores.

Muchos estados, que tradicionalmente siguen las reglas del IRS, están en un proceso de actualización de sus propios sistemas informáticos y formularios para alinearse con estas nuevas leyes.

Este "ajuste de tuercas" técnico ha ralentizado el procesamiento estatal.

¿Está tu estado en la lista de espera?

Aunque la mayoría de los reembolsos federales (gestionados por el IRS) mantienen su promesa de llegar en 21 días cuando se presentan electrónicamente, la situación estatal es desigual:

Idaho: las autoridades han advertido que los tiempos de procesamiento podrían extenderse de 12 a 24 semanas debido a recortes en el personal de apoyo.

Michigan: un incremento del 45% en el volumen de declaraciones ha saturado los sistemas. Si tu declaración ha entrado en "revisión manual", el proceso será más lento.

Nueva York: problemas técnicos iniciales con plataformas de software populares causaron un efecto dominó que sigue afectando los tiempos de respuesta.

Oregón: la recomendación oficial es clara: evitar el papel. Las declaraciones enviadas físicamente no se procesarán hasta las etapas finales de la temporada.

Carolina del Sur y D.C.: existen discrepancias administrativas entre las leyes federales y las estatales, lo que obliga a las oficinas de recaudación a verificar manualmente miles de casos.

Guía de supervivencia para el contribuyente: rastrea tu reembolso

Si notas que tu reembolso está tardando más de lo esperado, no entres en pánico.

Sigue estos pasos para obtener claridad:

Rastrea tu pago en el portal oficial: cada estado tiene una herramienta llamada "Where's My Refund" (¿Dónde está mi reembolso?). Es la fuente más confiable y actualizada. Verifica tu notificación de errores: si recibes una carta del departamento de rentas de tu estado, no la ignores.

A menudo, un error tipográfico sencillo (como un número de cuenta mal escrito) es la causa principal de la retención.

Evita el papel: si aún no has presentado tu declaración, usa siempre el método electrónico. Es más rápido, seguro y fácil de corregir si surge un problema. No presentes una enmienda todavía: a menos que un experto fiscal te lo indique, no envíes una declaración enmendada solo porque el reembolso tarda. A veces, esto solo reinicia el reloj de espera.

Puntos clave de interés

Seguridad: el IRS y los departamentos estatales nunca te contactarán por mensaje de texto o redes sociales para pedirte datos bancarios o notificarte sobre tu reembolso.

Si recibes un mensaje así, es una estafa.

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN): si declaras con ITIN, recuerda que el procesamiento suele ser ligeramente más lento que con un Número de Seguro Social.

Esto es normal y no implica necesariamente un problema con tu estatus legal.

Ayuda gratuita: si tu ingreso es bajo o moderado, busca un centro VITA (Volunteer Income Tax Assistance).

Son centros avalados por el IRS que ofrecen preparación de impuestos gratuita y pueden ayudarte a entender por qué tu reembolso está detenido.

