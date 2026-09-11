Retiran todas las hortalizas contaminadas y declaran fin del brote nacional de Cyclospora en EEUU

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon concluido el mayor brote de intoxicación alimentaria por Cyclospora registrado en la historia de Estados Unidos. La contingencia sanitaria estuvo asociada a la distribución de lechuga iceberg procesada en el centro de México y comercializada en 21 estados del país.

Distribución del brote y retiro de productos

Las investigaciones epidemiológicas identificaron a la empresa Taylor Farms como la fuente de la hortaliza contaminada, lo que derivó en el retiro masivo de productos de ensaladas envasadas enviados a grandes cadenas de comida rápida como Taco Bell, Pizza Hut y KFC. De acuerdo con los reportes oficiales, el brote dejó casi 13.000 casos vinculados directamente a este vegetal y causó dos muertes en el estado de Michigan, la entidad más afectada por las infecciones.

A nivel general, el gobierno federal contabilizó casi 20.000 casos confirmados por laboratorio y más de 6.100 sospechosos desde el pasado 1 de mayo, cifra que supera en 16 veces los registros del mismo periodo en el año previo.

Inspecciones pendientes y fallas de regulación

Pese a dar por finalizado el brote tras retirar del mercado la totalidad del producto afectado, los reguladores no han determinado cómo ocurrió la contaminación con aguas residuales o heces humanas en los cultivos originarios. La FDA concluyó las inspecciones in situ y la recolección de muestras en las plantas de procesamiento mexicanas, cuyos análisis de laboratorio continúan pendientes.

La atribución del brote a los cultivos mexicanos generó posturas encontradas entre las autoridades reguladoras de ambos países. Mientras la FDA mantiene sus investigaciones sobre la planta de procesamiento y los campos de cultivo en el centro de México como la fuente primaria de la lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms, los portavoces del gobierno mexicano y las asociaciones agrícolas locales rechazaron los señalamientos iniciales, argumentando que no existen pruebas concluyentes de que la contaminación por Cyclospora haya ocurrido en su territorio antes de la exportación.

Las autoridades sanitarias mexicanas sostienen que el parásito pudo haberse introducido en las etapas posteriores de empaque, transporte o manejo de la red de distribución dentro de Estados Unidos, por lo que los análisis de laboratorio e inspecciones conjuntas continúan para deslindar responsabilidades.

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