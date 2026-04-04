Solteros vs. Casados: ¿En qué ciudad de EEUU rinde más el dinero?

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Emigrar o vivir solo en las grandes metrópolis de Estados Unidos (EEUU) se ha convertido en un desafío de ingeniería financiera este 2026.

Un reciente informe de SmartAsset pone bajo la lupa cuánto necesita un adulto soltero para vivir "cómodamente" frente a lo que requiere una familia, revelando que en ciertas ciudades el costo de la independencia es un lujo prohibitivo.

El "impuesto a la soltería" en la Gran Manzana

De acuerdo con el estudio, Nueva York no solo es la ciudad más cara del ranking, sino la que más castiga el bolsillo de quien vive solo.

Para que un soltero mantenga el equilibrio financiero (regla 50/30/20), necesita un salario de $158.954 anuales.

En comparación, una familia de cuatro requiere $337.875. Aunque la cifra familiar es más alta, el gasto "por persona" es significativamente menor en un hogar compartido, lo que evidencia que en Nueva York, la soltería sale cara.

¿Dónde rinde más el dinero para un soltero?

Además, si analizamos las ciudades donde el umbral de "confort" para una persona sola es más bajo dentro del top 20, encontramos opciones donde el salario no necesita ser tan astronómico como en la costa este:

Sacramento, California: Es la ciudad "más económica" de la lista para un soltero, requiriendo $117.021 anuales.

Riverside, California: Un adulto solo necesita $119.974 para cubrir sus necesidades, lujos moderados y ahorros.

Los Ángeles: Pese a su fama, un soltero necesita $120.307, una cifra que, aunque elevada, es $38.647 más barata que en Nueva York.

El fenómeno de California: El paraíso de los sueldos altos

California domina el ranking, pero con un matiz interesante: ciudades como Fremont tienen una mediana de ingresos de $175.816, lo que significa que un soltero con un trabajo promedio en esa zona vive por encima del umbral de confort.

Es una de las pocas ciudades donde el sueldo medio realmente alcanza para cubrir la regla 50/30/20.

La regla 50/30/20: La brújula del soltero

Para que un soltero pueda decir que vive "cómodamente" en estas ciudades, su salario debe permitirle esta distribución:

50% (Necesidades): Alquiler de estudio o apartamento, servicios, transporte y comida.

30% (Deseos): Salidas, suscripciones, hobbies y viajes.

20% (Futuro): Ahorro para emergencias o pago de deudas.

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