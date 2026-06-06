Temporada de huracanes: entrega de suministros no perecederos gratis para este sábado en Florida

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Las acciones comunitarias orientadas a mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos en el sur y norte de la península entran en ejecución este fin de semana. A través de alianzas estratégicas, las organizaciones independientes habilitarán puntos de distribución gratuita de insumos esenciales y recursos educativos bajo la premisa de incentivar la preparación de los hogares antes del impacto de eventuales tormentas en el territorio estatal. Las jornadas se desarrollarán de forma simultánea el sábado 6 de junio de 2026, operando bajo la modalidad de orden de llegada hasta que se agoten los suministros disponibles en cada sede.

Jornada de distribución en Belle Glade

La primera de las actividades tendrá lugar en la localidad de Belle Glade a partir de las 9:00 horas. Este operativo cuenta con el respaldo de agrupaciones como Kingdom Charitable Trust, Neighbors 4 Neighbors, Guardians of the Glades, FPL y Rose Trolley.

Los ciudadanos interesados en retirar los recursos e información preventiva deberán asistir al punto de encuentro establecido en la siguiente dirección:

Lugar: Hand Park

Hand Park Dirección: 500 W Canal St S, Belle Glade, FL, 33430

500 W Canal St S, Belle Glade, FL, 33430 Contacto para información local: (305) 246-3276

(305) 246-3276 Plataforma web de consulta: www.farmshare.org/hurricaneready

Evento de preparación en Jacksonville

De manera paralela, la zona norte del estado albergará el evento anual de distribución enfocado en el resguardo familiar y el aprendizaje de medidas de seguridad con aliados comunitarios. Esta jornada cuenta con la participación de entidades operativas como Celebration Church, OneBlood, la Cruz Roja Americana (American Red Cross) y Sunshine Health.

La actividad iniciará más temprano, fijando la apertura del recinto para la recepción de los habitantes a partir de las 8:00 horas en las instalaciones de la organización religiosa:

Lugar: Celebration Church

Celebration Church Dirección: 9555 R G Skinner Pkwy, Jacksonville, FL, 32256

9555 R G Skinner Pkwy, Jacksonville, FL, 32256 Contacto para información local: 904-328-6158

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