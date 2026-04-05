¿Tienes una bicicleta eléctrica en Nueva Jersey? Por esta razón podrías pagar $50 de multa

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Nueva Jersey ha puesto en marcha una de las legislaciones más estrictas de Estados Unidos en lo que respecta al uso de bicicletas eléctricas.

Después de que el gobernador Phil Murphy firmara la ley S4834/A6235 en enero de 2026, se ha dado un giro radical a la manera en que estos vehículos se mueven por las calles del estado.

A partir de ahora, las bicicletas eléctricas ya no se consideran simplemente "bicicletas" según la legislación anterior, sino que se les clasifica como vehículos motorizados.

Este cambio implica que los ciclistas deberán cumplir con requisitos muy similares a los que tienen los automóviles o las motocicletas.

Requisitos obligatorios: licencia, registro y seguro de bicicleta eléctrica en Nueva Jersey

La nueva normativa establece tres pilares fundamentales que todo propietario de una bicicleta eléctrica en Nueva Jersey debe seguir para evitar multas:

Licencia de conducir: Los operadores deben poseer una licencia de conducir válida. Los jóvenes de 15 y 16 años podrán obtener una licencia especial para bicicletas motorizadas a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Queda prohibido el uso de e-bikes para menores de 15 años.

Los operadores deben poseer una licencia de conducir válida. Los jóvenes de 15 y 16 años podrán obtener una licencia especial para bicicletas motorizadas a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC). Queda prohibido el uso de e-bikes para menores de 15 años. Registro oficial: Todas las bicicletas eléctricas deben estar registradas ante la MVC. Durante el primer año de vigencia de la ley, el estado ha anunciado que el costo de este trámite será gratuito para incentivar el cumplimiento.

Todas las bicicletas eléctricas deben estar registradas ante la MVC. Durante el primer año de vigencia de la ley, el estado ha anunciado que el costo de este trámite será gratuito para incentivar el cumplimiento. Seguro de responsabilidad civil: Los conductores deben contratar una póliza de seguro que cubra posibles daños a terceros, una medida que busca dar protección legal ante el aumento de incidentes viales.

La fecha límite y el periodo de gracia son importantes de conocer para quienes manejan bicicleta eléctrica en Nueva Jersey

Aunque la ley entró en vigor el 19 de enero de 2026, las autoridades han decidido otorgar un periodo de gracia de seis meses. Esto significa que los usuarios tienen hasta el 19 de julio de 2026 para regularizar su situación.

Según informes de Telemundo 47 y fuentes oficiales de la Legislatura de Nueva Jersey, a partir del 20 de julio se comenzará a aplicar la norma de manera estricta, con multas que comienzan en $50 por cada infracción.

En cuanto a la seguridad y las restricciones adicionales, la ley también exige que todos los usuarios de bicicletas eléctricas, sin importar su edad, usen un casco aprobado por el DOT.

Además, se prohíbe la venta de kits de modificación que permitan aumentar la velocidad de estos vehículos más allá de los límites legales. Esta medida ha generado un intenso debate.

Mientras que los grupos de seguridad vial celebran un mayor nivel de responsabilidad, organizaciones como la Bicycle Coalition han expresado su preocupación por las dificultades que esto representa para aproximadamente 600.000 residentes de Nueva Jersey que no tienen licencia de conducir y dependen de estos medios de transporte económicos y sostenibles.

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