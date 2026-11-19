El rendimiento académico y el cumplimiento de las normas en escolares diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) responden de manera directa al suministro de fármacos estimulantes y al respaldo conductual, según los resultados de una investigación realizada por especialistas de la Universidad Internacional de Florida (FIU). El análisis determinó que las adaptaciones escolares tradicionales, como la extensión de plazos para entregas o las pausas recurrentes, no generan variaciones en la productividad ni en los resultados de las evaluaciones de estos alumnos.

Metodología y cifras de la evaluación

Para obtener estas conclusiones, los científicos compararon el desempeño de 255 alumnos de educación primaria, desde kínder hasta sexto grado, quienes participaron en un programa de verano con consentimiento de sus representantes. La muestra tuvo una edad promedio inferior a los nueve años y estuvo compuesta en casi un 80 % por varones, grupo poblacional con mayor incidencia de este diagnóstico según los registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Durante la prueba, que incluyó la administración de placebos a una parte del grupo para contrastar los efectos reales de la medicación, se midieron cuatro indicadores durante bloques de una hora: la cantidad total de problemas resueltos, las notas en cuestionarios y las infracciones a las reglas tanto en actividades individuales como en sesiones grupales.

Resultados sobre conducta y productividad

Los datos recolectados indicaron que la aplicación de intervenciones conductuales disminuyó en más de un tercio las faltas a las normas durante el trabajo independiente. Por su parte, el suministro de medicamentos estimulantes redujo estas infracciones en un 61 %, al tiempo que elevó la cantidad de tareas completadas y las calificaciones obtenidas en las pruebas.

En contraste, el equipo liderado por el profesor de psicología Gregory Fabiano observó que ninguna de las adaptaciones académicas aplicadas produjo efectos medibles, incluso al combinarse con fármacos o terapias de conducta. De acuerdo con cifras de los CDC, cerca de siete millones de menores entre 3 y 17 años en Estados Unidos cuentan con este diagnóstico y suelen recibir este tipo de ajustes mediante Programas de Educación Individualizada (PEI) o planes 504.

Alcance y limitaciones del estudio

El equipo de investigación advirtió que durante el ensayo existió variabilidad en la forma en que los alumnos utilizaron las adaptaciones disponibles, y señaló que la velocidad con la que se ajustaron dichas medidas pudo incidir en las métricas registradas. Asimismo, los autores indicaron que las diferencias en los perfiles neuropsicológicos de cada participante pueden alterar la respuesta individual a estos mecanismos de apoyo.

Aunque los responsables del proyecto validaron el entorno del programa de verano para medir intervenciones farmacológicas y no farmacológicas bajo condiciones controladas, señalaron que los resultados obtenidos requieren ser replicados en salones de clases regulares durante el ciclo escolar ordinario.



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