Visa de EEUU para niños: el cambio que complica los viajes familiares en 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos aplica un endurecimiento en los controles migratorios que obliga a todos los menores de 14 años a comparecer en una cita presencial para obtener la visa americana.

Esta medida, vigente desde finales de 2025, elimina el beneficio previo que permitía a los padres tramitar el documento de sus hijos sin llevarlos al consulado.extendiendo el requisito de entrevista a bebés y niños pequeños por igual.

Las familias ahora deben gestionar el formulario DS-160 de forma individual y programar encuentros consulares donde la presencia de ambos tutores legales resulta importante para acreditar los vínculos familiares y garantizar la transparencia del proceso.

Nuevas normas

La nueva normativa de 2026 limita las exenciones de entrevista únicamente a diplomáticos, funcionarios de organismos internacionales y adultos que renueven visados de turista vencidos hace menos de un año según detalla El Cronista.

Para los ciudadanos mexicanos que buscan la Tarjeta de Cruce Fronterizo, las autoridades exigen pruebas estrictas de arraigo en su país, como solvencia económica y vínculos escolares, para descartar cualquier intención de permanencia ilegal.

Debido a que la demanda de citas presenciales ha saturado las agendas de las embajadas, los expertos recomiendan iniciar las gestiones con varios meses de antelación para evitar la cancelación de viajes familiares por retrasos administrativos en la emisión de los visados.

