¿Vives en Long Beach y estas en riesgo de desalojo? así puedes aplicar al fondo de ayuda

Suscríbete a nuestros canales

La administración de la ciudad de Long Beach ha iniciado la distribución de un fondo especial de ayuda para inquilinos que se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Con una asignación total de 1,7 millones de dólares, el plan busca intervenir en situaciones donde los residentes no pueden cubrir sus compromisos habitacionales debido a eventos inesperados. El mecanismo de auxilio no entrega el dinero a los solicitantes, sino que realiza pagos directos a los propietarios de los inmuebles y a las compañías de servicios básicos para regularizar los estados de cuenta y frenar procesos de desahucio.

Criterios de elegibilidad y perfil del beneficiario

Para postularse al fondo de ayuda para inquilinos, los interesados deben demostrar que su residencia principal se encuentra dentro de los límites jurisdiccionales de Long Beach. El programa está restringido a hogares cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores al 50% del Ingreso Medio del Área (AMI). Además, es imperativo certificar que la falta de pago se originó por una emergencia ocurrida en los últimos doce meses, tales como la pérdida de empleo, gastos médicos de gravedad, accidentes o el fallecimiento de un miembro de la familia que aportaba ingresos al hogar.

Mecanismo de pago y cobertura de servicios

La estructura del programa garantiza que los recursos se destinen exclusivamente a la estabilidad habitacional del beneficiario. Al procesar la solicitud, la ciudad emite los pagos directamente al arrendador o a las empresas de servicios públicos vinculadas a la propiedad. Esta modalidad asegura la transparencia en el uso de los fondos y proporciona una solución inmediata a la morosidad acumulada. El objetivo es que la asistencia financiera sirva como un puente para que las familias seleccionadas mantengan su contrato de alquiler vigente mientras estabilizan su situación económica personal.

Canales para la presentación de solicitudes

El proceso de inscripción para los inquilinos afectados puede realizarse de forma telemática o presencial. Quienes opten por la vía digital deben ingresar al portal oficial de la ciudad en la sección de servicios para personas sin hogar. Para la atención física, se han habilitado dos puntos estratégicos: el Centro de Servicios Múltiples (1301 W. 12th St.) con atención de lunes a jueves, y la oficina de la Autoridad de Vivienda de Long Beach (1500 Hughes Way, Suite C-300) operativa los días viernes. En ambos casos, los solicitantes deben consignar comprobantes de ingresos, el contrato de arrendamiento y la documentación que respalde la emergencia declarada. El número de teléfono es (562) 570-4500

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube